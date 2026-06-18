Ιωάννινα: Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο – Σοβαρά τραυματισμένος 19χρονος οδηγός του δικύκλου
Τα ακριβή αίτια του περιστατικού εξετάζονται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (18/06) στα Ιωάννινα, στην περιοχή του Μώλου και συγκεκριμένα στην οδό Διονυσίου Φιλοσόφου, με εμπλεκόμενα οχήματα ένα δίκυκλο και ένα ποδήλατο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epirust.gr , κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο περίπου 19χρονος οδηγός της μηχανής φέρεται να ακούμπησε το ποδήλατο που οδηγούσε μία 44χρονη γυναίκα. Αμέσως μετά, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διακομιδή του.
Η 44χρονη ποδηλάτισσα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο προληπτικά, χωρίς ωστόσο να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, σύμφωνα με πληροφορίες.
Τα ακριβή αίτια του περιστατικού εξετάζονται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
πηγή στην Google
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