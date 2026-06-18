Ιωάννινα: Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο – Σοβαρά τραυματισμένος 19χρονος οδηγός του δικύκλου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (18/06) στα Ιωάννινα, στην περιοχή του Μώλου και συγκεκριμένα στην οδό Διονυσίου Φιλοσόφου, με εμπλεκόμενα οχήματα ένα δίκυκλο και ένα ποδήλατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epirust.gr , κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο περίπου 19χρονος οδηγός της μηχανής φέρεται να ακούμπησε το ποδήλατο που οδηγούσε μία 44χρονη γυναίκα. Αμέσως μετά, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

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Πηγή: Epirustv.gr

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διακομιδή του. Πηγή: Epirustv.gr

Η 44χρονη ποδηλάτισσα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο προληπτικά, χωρίς ωστόσο να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, σύμφωνα με πληροφορίες. Πηγή: Epiruspost.gr

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού εξετάζονται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.