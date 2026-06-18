Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Ένα 14χρονο παιδί εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη.

Το βράδυ της Τρίτης (16/06) εξαφανίστηκε ο Γιούσεφ (ον.) Τζούμαα (επ.), αιγυπτιακής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ταγαράδων, στην Θεσσαλονίκη.

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Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 18/06/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιούσεφ (ον.) Τζούμαα (επ.) έχει ύψος 1.55μ, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη αθλητική βερμούδα, ασπρόμαυρη ριγέ μπλούζα και μπλε σαγιονάρες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.