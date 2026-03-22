ΑΕΚ: Μάνταλος μέχρι το 2027 – Ανακοινώθηκε στα matrix της Allwyn Arena

Ο Πέτρος Μάνταλος θα φοράει την φανέλα της ΑΕΚ τουλάχιστον μέχρι το 2027 όπως ανακοίνωσε η Ένωση πριν την έναρξη του παιχνιδιού με την Κηφισιά στην Allwyn Arena.

H Ένωση έκανε γνωστό το γεγονός στους οπαδούς της με ένα φοβερό video με τον αρχηγό της ΑΕΚ να κλείνει στον σύλλογο 13 χρόνια στην λήξη της νέας επέκτασης συμβολαίου.

Μέσω ενός γράμματος προς τον γιο του, ο αρχηγός της ΑΕΚ μιλάει για την παρουσία του στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και την απόφασή του να ανανεώσει το συμβόλαιό του μαζί της έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής μετατράπηκε σε σημαία της Ένωσης καθώς ξεκίνησε μαζί της το ταξίδι από όταν η ομάδα βρισκόταν στην Β’ Εθνική.