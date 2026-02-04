ΑΕΚ: «Κάποιοι θέλουν να ξεχαστεί η διαιτητική σφαγή σε βάρος μας»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ τοποθετήθηκε για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σχετικά με την οικονομική ενίσχυση της ομάδας, αναφέροντας ότιη ομάδα στηρίζεται αποκλείστικα στην οικογένεια Ηλιόπουλου.

Μετά την ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατα 10 εκατομμύρια ευρώ από τον ιδιοκτήτη της Ένωσης, Μάριο Ηλιόπουλο, ήρθε και η απάντηση πέρι οικονομικής ενίσχυσης από τρίτους.

Στην ανακοίνωση αυτή, συμπεριλήφθηκε και ο αγώνας πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή 01/02, που ο δικέφαλος επίμενει στην «σφαγή» που υπέστει από τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι και ιδιαίτερα όργανα του Λιμανιού προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεχαστεί η διαιτητική σφαγή εις βάρος της ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή. Είναι δεδομένο πια ότι η όποια κίνηση της ΑΕΚ προκαλεί την κινητοποίηση των αντιπάλων μας ακόμη και υπό μορφή αστείων υπαινιγμών… Κι αυτό στην κατάσταση που περιβάλλει το Ελληνικό Ποδόσφαιρο επίτευγμα είναι. Ένα είναι σίγουρο. Η ΑΕΚ είναι δυνατή, ανεξάρτητη, μονομάχος και στηρίζεται και θα στηρίζεται οικονομικά, αποκλειστικά από την οικογένεια Ηλιόπουλου», αναφέρει η τοποθέτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ.