ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο

Ο Ζοάο Μάριο δεν έχασε ούτε λεπτό μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Από την Παρασκευή το απόγευμα βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα, όπου πέρα από την πρώτη του προπόνηση, έγινε γνωστός με τη νέα του ομάδα.

Ο Πορτογάλος διεθνής μέσος συναντήθηκε με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, τον τεχνικό διευθυντή Χαβιέ Ριμπάλτα και τους νέους του συμπαίκτες. Αμέσως μετά φόρεσε τη φανέλα της Ένωσης και συμμετείχε στο αγωνιστικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε το τεχνικό επιτελείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άφιξη και τα πρώτα του βήματα στον σύλλογο καταδεικνύουν πως η διοίκηση της ΑΕΚ και ο Ζοάο Μάριο είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με στόχο την ενσωμάτωσή του στην ομάδα και την άμεση συμβολή στα αγωνιστικά της πλάνα.