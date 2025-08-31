ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 1-0: Καθάρισε ο Πιερό για το 2/2 στην Super League

Αήττητη παρέμεινε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής της Super League σε αναμέτρηση που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής (31/8).

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του ρυθμού στη μεγαλύτερη διάρκεια και θα μπορούσε να πάρει πιο εύκολα τη νίκη, όμως οι Σίπτσιτς και Καστάνιο μαζί με το δοκάρι κράτησαν το σκορ σε χαμηλά επίπεδα. Ο Πιερό έδωσε τη λύση στην ομάδα του με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μάνταλου στο 38ο λεπτό.

Με αυτό τον τρόπο η Ένωση πήρε αυτό που ήθελε και διατήρησε το απόλυτο στο ξεκίνημα της σεζόν στη Super League.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μαρίν (Γιόβιτς 69′), Πινέδα, Κοϊτά (Κουτέσα 69′), Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό.

Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Moύμο, Έντερ (Γιαμπλόνσκι 62′), Καλτσάς (Μεντιέτα 62′), Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.