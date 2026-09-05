Εμμανουήλ Καραλής: Το ιστορικό άλμα στα 6,12 μ. και η νύχτα αγκαλιά με το «διαμάντι»

Με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 6,12 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε το βράδυ της Παρασκευής (4/9) ακόμη μία λαμπρή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου, κατακτώντας το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του.

Μία ημέρα μετά τον θρίαμβο στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας πρωταθλητής εξακολουθεί να απολαμβάνει τη σπουδαία επιτυχία του – και, όπως αποκάλυψε μέσα από τα social media, δεν αποχωρίστηκε το τρόπαιο ούτε όταν πήγε για ύπνο.

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Το άλμα στα 6,12 μέτρα που του χάρισε την κορυφή

Ο Καραλής εξασφάλισε τη νίκη περνώντας τα 5,92 μέτρα με την πρώτη προσπάθεια, ύψος που δεν κατάφεραν να υπερβούν οι βασικοί αντίπαλοί του.

Έχοντας ήδη «κλειδώσει» την πρώτη θέση, συνέχισε τον αγώνα και ανέβασε τον πήχη στα 6,12 μέτρα. Στην τρίτη του προσπάθεια πέρασε το ύψος, πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ μίτινγκ και ολοκληρώνοντας με τον ιδανικότερο τρόπο την παρουσία του στη φετινή σειρά αγώνων.

Το προηγούμενο ρεκόρ στις Βρυξέλλες ήταν 6,11 μέτρα και ανήκε στον Μόντο Ντουπλάντις από το 2024. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν αποσύρθηκε από τον τελικό λίγο πριν από την έναρξή του λόγω ενοχλήσεων στο πόδι.

Το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του

Η επιτυχία στις Βρυξέλλες έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς είναι η πρώτη φορά που κατακτά τον τίτλο του Diamond League.

Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που ανεβαίνει στην κορυφή της διοργάνωσης, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είχε κατακτήσει το τρόπαιο στο μήκος το 2022.

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Ο «Μανόλο» επισφράγισε έτσι μία εντυπωσιακή αγωνιστική περίοδο, κατά την οποία ξεπέρασε επανειλημμένα τα έξι μέτρα και έφτασε το πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου στα 6,20 μέτρα.

Κοιμήθηκε αγκαλιά με το τρόπαιο

Λίγες ώρες μετά την απονομή, ο Εμμανουήλ Καραλής δημοσίευσε φωτογραφίες από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στις Βρυξέλλες.

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Σε αυτές εμφανίζεται χαμογελαστός και ξαπλωμένος στο κρεβάτι, έχοντας δίπλα του το τρόπαιο του Diamond League.

«Thank you & Goodnight», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, αποχαιρετώντας με τον δικό του τρόπο μία βραδιά που θα θυμάται για όλη του τη ζωή.