Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ζότα Σίλβα «καθάρισε» στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη, επικρατώντας με 1-0 του Αστέρα AKTOR και φτάνοντας τους έξι βαθμούς στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Super League.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 31ο λεπτό ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος αξιοποίησε τη σέντρα του Μανώλη Σάλιακα και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

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Οι «ερυθρόλευκοι» δεν εντυπωσίασαν με την απόδοσή τους, όμως διατήρησαν το προβάδισμα και έφυγαν από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με το δεύτερο τρίποντό τους στο πρωτάθλημα.

Η κεφαλιά του Ζότα Σίλβα έδωσε τη λύση

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να περιορίσουν τους χώρους και να αποφεύγουν το μεγάλο ρίσκο.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τελικά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 31′. Ο Σάλιακας κινήθηκε από τη δεξιά πλευρά και έβγαλε τη σέντρα προς το ύψος του πέναλτι, όπου ο Ζότα Σίλβα πήρε σωστή θέση.

Ο Πορτογάλος επιθετικός σηκώθηκε ψηλότερα από τους αμυντικούς και με δυνατή κεφαλιά διαμόρφωσε το 0-1.

Η συνεργασία των δύο παικτών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το συγκεκριμένο γκολ ήταν αρκετό για να κρίνει την αναμέτρηση.

Προσπάθησε να αντιδράσει ο Αστέρας

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να ανεβάσουν την πίεσή τους μετά το γκολ, χωρίς όμως να καταφέρουν να δημιουργήσουν τη μεγάλη ευκαιρία που θα τους επέτρεπε να ισοφαρίσουν.

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Ο Ολυμπιακός διατήρησε τη συνοχή του, κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή και δεν επέτρεψε στον Αστέρα να αποκτήσει σταθερή παρουσία στην περιοχή του.

Οι αρκετές δυνατές μονομαχίες στη μεσαία γραμμή και τα συχνά φάουλ περιόρισαν τον ρυθμό της αναμέτρησης, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 0-1.

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Διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά μετά την ανάπαυλα. Ο Αστέρας προσπάθησε να μεταφέρει περισσότερους παίκτες στην επίθεση, ενώ ο Ολυμπιακός επέλεξε να ελέγξει τον ρυθμό και να αναζητήσει χώρους στις αντεπιθέσεις.

Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, επιδιώκοντας να δώσουν ενέργεια στις ομάδες τους. Οι Αρκάδες πέρασαν στο παιχνίδι τους Πέρες, Κιμπιόκα, Μακέντα, Ρικαρντίνιο και Καλτσά, ενώ για τον Ολυμπιακό αγωνίστηκαν μεταξύ άλλων οι Μαρτίνς, Γκονζάλες, Ελ Κααμπί, Σκιπιόνι και Τικνιζιάν.

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Παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων, οι «ερυθρόλευκοι» υπερασπίστηκαν με επιτυχία το προβάδισμά τους έως το τελευταίο σφύριγμα.

Δύο στα δύο για τον Ολυμπιακό

Μετά τη νίκη της πρεμιέρας, ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή του και έκανε το 2Χ2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

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Οι Πειραιώτες έφτασαν τους έξι βαθμούς χωρίς να έχουν δεχθεί γκολ, ενώ ο Αστέρας AKTOR παρέμεινε χωρίς βαθμό μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Για τον Ολυμπιακό, το σημαντικότερο κέρδος από την αναμέτρηση της Τρίπολης ήταν το αποτέλεσμα και η αποτελεσματική διαχείριση ενός αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

ΤΟ ΓΚΟΛ