Επίσημα στον ΑΠΟΕΛ ο Τάσος Μπακασέτας – Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) η παραχώρηση του Τάσου Μπακασέτα απ’ τον Παναθηναϊκό στον ΑΠΟΕΛ, με τους «πράσινους» να ευχαριστούν τον αρχηγό της εθνικής ομάδας και πρώην αρχηγό του «τριφυλλιού» για την παρουσία του στην ομάδα τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

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«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός της Εθνικής εντάχθηκε στους Πράσινους τον Ιανουάριο του 2024 και την ίδια χρονιά βοήθησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Επί δυόμισι χρόνια υπήρξε σημαντικό στέλεχος του Τριφυλλιού, έχοντας καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές. Σκόραρε 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ διετέλεσε και αρχηγός της ομάδας.

Τάσο, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».