Άρης – ΟΦΗ 2-1: Μανού Γκαρθία και Κουαμέ υπέγραψαν το 2Χ2

Με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές ξεκίνησε τη Super League ο Άρης, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Μανού Γκαρθία άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, σημαδεύοντας την επιστροφή του στους Θεσσαλονικείς με γκολ, ενώ ο Κριστιάν Κουαμέ πέτυχε στο 68′ το εντυπωσιακό 2-0.

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Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους, όμως ο Νεόφυτος Χριστογεώργος απέκρουσε το πέναλτι του Ούρος Ράσιτς στο 88′. Ο ΟΦΗ μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Κενάν Κόντρο, χωρίς να προλάβει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Ιδανική επιστροφή για τον Μανού Γκαρθία

Ο Άρης άνοιξε το σκορ στην πρώτη ουσιαστική επίσκεψή του στην περιοχή του ΟΦΗ.

Στο 3′, η άμυνα των Κρητικών δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά, ο Ράσιτς με κεφαλιά έφερε την μπάλα στον Μανού Γκαρθία και ο Ισπανός, απέναντι από τον Χριστογεώργο, πλάσαρε ψύχραιμα για το 1-0.

Ο Μανού Γκαρθία συνδύασε έτσι την επιστροφή του στην ενδεκάδα του Άρη με ένα γρήγορο γκολ, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο ΟΦΗ πήρε στη συνέχεια περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, αλλά δυσκολευόταν να μετατρέψει την κατοχή σε ουσιαστικές ευκαιρίες.

Στο 22′ ο Καντεβέρε απείλησε έπειτα από λάθος του Νικολάου, ενώ η καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων στο πρώτο μέρος καταγράφηκε στο 30′. Ο Τιάγκο Νους βγήκε απέναντι από τον Ρικάρντο Βέλιο, αλλά ο τερματοφύλακας του Άρη απέκρουσε και διατήρησε το προβάδισμα.

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Ανώτερος ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο

Οι «κίτρινοι» ανέβασαν την απόδοσή τους μετά την ανάπαυλα και δημιούργησαν αρκετές προϋποθέσεις για ένα δεύτερο γκολ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου πέρασε στο παιχνίδι τους Κουαμέ και Ράφα Μιρ στο 58′, δίνοντας μεγαλύτερη ταχύτητα και ενέργεια στην επιθετική γραμμή του Άρη.

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Η επιλογή του δικαιώθηκε δέκα λεπτά αργότερα.

Η έμπνευση του Κουαμέ για το 2-0

Στο 68′, ο Χριστογεώργος βγήκε μακριά από την περιοχή του για να απομακρύνει, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Κουαμέ.

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Ο επιθετικός του Άρη αντιλήφθηκε ότι η εστία ήταν αφύλακτη και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2-0.

Οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν τον έλεγχο και συνέχισαν να αναζητούν ακόμη ένα γκολ, την ώρα που ο ΟΦΗ δεν μπορούσε να βρει τις απαραίτητες επιθετικές λύσεις.

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Ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πέναλτι του Ράσιτς

Στο 86′, έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για κράτημα στον Κουαμέ μέσα στην περιοχή.

Ο Ράσιτς ανέλαβε την εκτέλεση δύο λεπτά αργότερα, όμως ο Χριστογεώργος έπεσε σωστά και απέκρουσε, κρατώντας το σκορ στο 2-0.

Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέτρεψε μια μεγαλύτερη σε έκταση ήττα και έδωσε στην ομάδα του την ευκαιρία να παραμείνει στο παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Μείωσε στο ντεμπούτο του ο Κόντρο

Ο ΟΦΗ βρήκε τελικά το γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Αποστολάκης γύρισε την μπάλα από την αριστερή πλευρά και ο Κενάν Κόντρο, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, εκτέλεσε για το 2-1.

Ο νεοαποκτηθείς επιθετικός σκόραρε στο ντεμπούτο του με την ομάδα της Κρήτης, ωστόσο το γκολ του ήρθε πολύ αργά για να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Ο Άρης κράτησε τη νίκη και έφτασε τους έξι βαθμούς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές, ενώ ο ΟΦΗ γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις

Άρης: Βέλιο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Μπασίρου (80′ Χόνγκλα), Ράσιτς, Μανού Γκαρθία (58′ Κουαμέ), Γκαρέ (90′ Πετρίς), Παλάσιος (46′ Γιαννιώτας), Καντεβέρε (58′ Μιρ).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρας, Ντίκμαν (46′ Μπόρχα Γκονζάλες), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (46′ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (65′ Αποστολάκης), Φούντας (79′ Θεοδοσουλάκης), Νους (65′ Κόντρο).

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