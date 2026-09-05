Μίλτος Τεντόγλου: Δεύτερος με 8,40 μ. στις Βρυξέλλες – Πόσα χρήματα πήρε

Με μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση ολοκλήρωσε ο Μίλτος Τεντόγλου την παρουσία του στο φετινό Diamond League, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον τελικό του άλματος εις μήκος στις Βρυξέλλες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε καλύτερη προσπάθεια στα 8,40 μέτρα και διατηρούσε την πρώτη θέση μέχρι το τελευταίο άλμα του αγώνα.

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Ο Τατζέι Γκέιλ, ωστόσο, ανέτρεψε τα δεδομένα στην έκτη και τελευταία προσπάθειά του, προσγειώθηκε στα 8,46 μέτρα και κατέκτησε το «διαμάντι».

Το έπαθλο για τη δεύτερη θέση

Η δεύτερη θέση χάρισε στον Μίλτο Τεντόγλου χρηματικό έπαθλο 12.000 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 10.300 ευρώ.

Ο Γκέιλ, ως νικητής του τελικού, εξασφάλισε το ποσό των 30.000 δολαρίων.

Παρά την απώλεια της πρώτης θέσης στο φινάλε, ο Τεντόγλου ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με σημαντική αγωνιστική και οικονομική συγκομιδή.

Σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς, τα συνολικά έσοδά του από τη συμμετοχή του στα μίτινγκ του Diamond League μέσα στο 2026 πλησιάζουν τις 100.000 ευρώ.

Ο αγώνας κρίθηκε στην τελευταία προσπάθεια

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον τελικό με άλμα στα 7,98 μέτρα, ενώ στη συνέχεια ανέβασε την επίδοσή του και έφτασε στα 8,40 μέτρα, αποτέλεσμα που τον κράτησε στην κορυφή σχεδόν μέχρι το τέλος.

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Η νίκη, όμως, κρίθηκε στο τελευταίο άλμα του Τατζέι Γκέιλ, ο οποίος ξεπέρασε τον Έλληνα πρωταθλητή κατά έξι εκατοστά.

Για τον Τεντόγλου ακολουθεί η συμμετοχή στο Ultimate Championship, τη νέα διοργάνωση του παγκόσμιου στίβου που θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.