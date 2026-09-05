ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε»

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους σχολίασε το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι ζητά μία ακόμη τετραετία για να υλοποιήσει όσα δεν έκανε κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτουν όραμα για τη χώρα και επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την κοινωνική δυσαρέσκεια με αποσπασματικά μέτρα.

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«Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μετά από επτά χρόνια δηλώνει πιο έτοιμος»

Ο Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε στην αναφορά του πρωθυπουργού ότι αισθάνεται «πιο αισιόδοξος», «πιο έτοιμος» και «πιο αποφασισμένος», αντιπαραβάλλοντάς την με τον απολογισμό της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση σκάνδαλα διαφθοράς, ανεξέλεγκτη ακρίβεια, κερδοσκοπία από καρτέλ και διεύρυνση της απόστασης από την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Παράλληλα, σχολιάζοντας την εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα αναμετρηθεί με το «βαθύ κράτος», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης το κράτος έγινε «πιο πελατειακό, πιο συγκεντρωτικό και πιο διεφθαρμένο».

Η επίθεση για τους ελεύθερους επαγγελματίες

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κώστας Τσουκαλάς στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Όπως ανέφερε, ο πρωθυπουργός, ενώ έως τώρα υποστήριζε ότι δεν αύξησε κανέναν φόρο, προχωρά πλέον σε αλλαγές στους νόμους που η ίδια η κυβέρνησή του θέσπισε.

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Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί «πανικόβλητος να ξηλώσει τους δικούς του νόμους υπερφορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών», θεωρώντας την κίνηση αυτή ένδειξη πολιτικής αναξιοπιστίας.

«Τον Ιούλιο έβλεπε ένα δισ., τώρα βρήκε 2,2 δισ.»

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επανέφερε και τη συζήτηση για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Υπενθύμισε ότι τον Ιούλιο η κυβέρνηση ασκούσε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για «λεφτόδεντρα», υποστηρίζοντας ότι ο διαθέσιμος χώρος περιοριζόταν στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

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«Σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δισ. Ας ζητήσει μία συγγνώμη για τα ψέματά του», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Η σύγκριση με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι αρκετές από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες κινούνται προς την κατεύθυνση προτάσεων που είχε καταθέσει νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ και οι οποίες είχαν τότε απορριφθεί από την κυβέρνηση για δημοσιονομικούς λόγους.

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσουκαλά, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δεσμευτεί δύο μήνες νωρίτερα για τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, παρουσιάζοντας και την κοστολόγηση της παρέμβασης. Η κυβέρνηση, όπως σημείωσε, είχε απαντήσει κάνοντας λόγο για «δημοσιονομικό εκτροχιασμό».

Μετά την εξαγγελία για αύξηση του μόνιμου ετήσιου βοηθήματος προς τους συνταξιούχους, το ΠΑΣΟΚ διερωτάται τι απέγιναν οι ενστάσεις περί δημοσιονομικής συνέπειας.

Αντίστοιχη αιχμή διατυπώνει και για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, μετά την ανακοίνωση επιδόματος Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους.

«Τα 500 ευρώ δεν είναι 13ος μισθός»

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις ανεπαρκείς και υποστηρίζει ότι δεν απαντούν ολοκληρωμένα στις ανάγκες των πολιτών.

«Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, τα 400 ευρώ δεν είναι 13η σύνταξη ούτε νέο ΕΚΑΣ και ένας ακόμη κύκλος στεγαστικών δανείων δεν είναι κοινωνική κατοικία», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Πρόσθεσε ότι συνταξιούχοι, τρίτεκνοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αγρότες και νέοι μπορούν να στηριχθούν στο συνολικό πρόγραμμα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Οι αιχμές για funds και πρωτογενή τομέα

Στην ανακοίνωση ασκείται επίσης κριτική στον πρωθυπουργό επειδή, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, δεν παρουσίασε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τους δανειολήπτες και τη δράση των funds.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οργάνωσε ένα «έγκλημα αφελληνισμού της ελληνικής περιουσίας», ενώ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα.

«Ως Νέρωνας κοιτά αλαζονικά τα αποκαΐδια της πολιτικής του στον πρωτογενή τομέα», ανέφερε.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο εξαιτίας των ζωονόσων και συνδέει την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες με το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων.

Καταλογίζει, παράλληλα, στην κυβέρνηση ότι σε οκτώ χρόνια δεν εκσυγχρόνισε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, παρά τις σημερινές εξαγγελίες για αναμόρφωση της αγροτικής πολιτικής.

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο μοιραίος πρωθυπουργός»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «σε εμφανή αποδρομή» και υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως «μοιραίος πρωθυπουργός».

Όπως ανέφερε, παρά τις δυνατότητες που είχε για να αλλάξει τη χώρα, τις σπατάλησε και επιχείρησε να εθίσει την κοινωνία στις χαμηλές προσδοκίες.

Τον κατηγόρησε ακόμη ότι λειτούργησε ως «τροχονόμος συμφερόντων», την ώρα που αυξάνονταν τα υπερκέρδη των μονοπωλίων και η αγοραστική δύναμη των πολιτών παρέμενε καθηλωμένη.

«Η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει», κατέληξε.

Η αναφορά στη Φώφη Γεννηματά

Στο υστερόγραφο της δήλωσης, το ΠΑΣΟΚ απάντησε και στην εξαγγελία για τον «Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό για το Παιδί».

Όπως σημείωσε, η σχετική πρόταση είχε κατατεθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και την αείμνηστη πρόεδρό του, Φώφη Γεννηματά, ήδη από το 2018.

Υποστήριξε, επίσης, ότι η κυβέρνηση είχε απορρίψει τροπολογία του κόμματος για τη δημιουργία πάγιου μηχανισμού ετήσιας αύξησης των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε αυτά να αναπροσαρμόζονται αυτόματα με βάση τον τιμάριθμο.

«Άλλη μία απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο, όραμα και το ανθρώπινο δυναμικό για να αλλάξει σελίδα η χώρα», καταλήγει η ανακοίνωση.