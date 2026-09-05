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ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Βλάβη στον καταπέλτη του «Νήσος Ρόδος» πριν από τον απόπλου του από το λιμάνι

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο με προορισμό τη Σέριφο και το Ηράκλειο, μεταφέροντας συνολικά 424 επιβάτες, καθώς και 106 αυτοκίνητα, 39 φορτηγά, ένα λεωφορείο και 11 δίκυκλα.

Πειραιάς: Βλάβη στον καταπέλτη του «Νήσος Ρόδος» πριν από τον απόπλου του από το λιμάνι
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Πρόβλημα στον καταπέλτη του επιβατικού πλοίου «Νήσος Ρόδος» σημειώθηκε λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου από το λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο με προορισμό τη Σέριφο και το Ηράκλειο, μεταφέροντας συνολικά 424 επιβάτες, καθώς και 106 αυτοκίνητα, 39 φορτηγά, ένα λεωφορείο και 11 δίκυκλα.

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Η βλάβη στον καταπέλτη προκάλεσε την ανάγκη για τεχνικό έλεγχο και αποκατάσταση του προβλήματος, πριν δοθεί το «πράσινο φως» για την ασφαλή αναχώρηση του πλοίου.

Αναμένεται ενημέρωση για τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης και την ώρα αναχώρησης του «Νήσος Ρόδος» από το λιμάνι του Πειραιά.

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