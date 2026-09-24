ΕΛ.Α.Σ.: Πυρά κατά της κυβέρνησης για τα καύσιμα – Περιοδείες Τσίπρα σε όλη τη χώρα

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση για τις τιμές των καυσίμων εξαπέλυσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κατηγορώντας το οικονομικό επιτελείο για έλλειψη προετοιμασίας και διαδοχικές αναβολές των σχετικών ανακοινώσεων.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει αρχικά την περασμένη Δευτέρα ως ημέρα παρουσίασης των παρεμβάσεων για τα καύσιμα.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι ανακοινώσεις μετατέθηκαν διαδοχικά για την Τετάρτη και την Παρασκευή, προτού οριστούν τελικά για τις 14 Οκτωβρίου.

«Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχουμε ξαναδεί. Το επιτελικό κράτος στα καλύτερά του», σχολιάζει δηκτικά η ΕΛ.Α.Σ.

Οι δύο εκτιμήσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την αναβολή

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διατυπώνει δύο εκτιμήσεις για τους λόγους που, κατά την ίδια, οδήγησαν στην αναβολή των ανακοινώσεων.

Η πρώτη είναι ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν είχε προετοιμαστεί επαρκώς για «το πιο κρίσιμο θέμα που απασχολεί τους πολίτες».

Η δεύτερη εκτίμησή της είναι πως η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη τις «απαραίτητες εγκρίσεις» για τις παρεμβάσεις που εξετάζει.

«Αντί να ασχολούνται διαρκώς με το πώς θα επιτίθενται στην ΕΛ.Α.Σ. και στον Αλέξη Τσίπρα, ας κάνουν τουλάχιστον τα στοιχειώδη που αφορούν τη δουλειά μιας κυβέρνησης», αναφέρει η ανακοίνωση.

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Το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα για τα καύσιμα και να δώσει, όπως σημειώνει, «λύση στον κόσμο που αγωνιά για το πώς θα βγάλει τον χειμώνα».

Η αντιπαράθεση για το ενεργειακό κόστος έχει κλιμακωθεί, μετά και την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,40 ευρώ και κίνησης στα 1,80 ευρώ.

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Από τα μέσα Οκτωβρίου οι περιοδείες

Παράλληλα με την πολιτική πίεση για τα καύσιμα, η ΕΛ.Α.Σ. επιταχύνει την οργανωτική και εκλογική προετοιμασία της.

Σε κομματική συνεδρίαση υπό τον γραμματέα του κόμματος, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ανακοινώθηκε ότι από τα μέσα Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν εξορμήσεις στελεχών σε ολόκληρη τη χώρα.

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Στον σχεδιασμό εντάσσονται και εννέα έως δέκα μεγάλες περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα στην περιφέρεια, οι οποίες προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν μέχρι τις γιορτές.

Στόχος των εξορμήσεων, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., είναι η άμεση και συνεχής αλληλεπίδραση με τους πολίτες, με έμφαση στα τοπικά προβλήματα κάθε περιοχής.

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Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι η παράταξη προετοιμάζεται για να κυβερνήσει.

Η οργανωτική ανάπτυξη του κόμματος

Στην πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εκατοντάδες στελέχη του κόμματος, μαζί με τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών από τις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ανέφερε ότι η νέα οργανωτική δομή δεν δημιουργήθηκε για να παραμείνει «στα χαρτιά», αλλά για να αποτελέσει ενεργό πυρήνα στους χώρους εργασίας, στα νοσοκομεία, στα σχολεία και στις γειτονιές.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται σε εκλογική ετοιμότητα «ανά πάσα στιγμή» και επιχειρεί να οικοδομήσει δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πολίτες «από κάτω προς τα πάνω».

Τα οργανωτικά μεγέθη της ΕΛ.Α.Σ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κόμματος, στον νέο οργανωτικό σχεδιασμό εντάσσονται:

600 μέλη στις 59 Συντονιστικές Επιτροπές

στις 59 Συντονιστικές Επιτροπές 500 νέοι Τομεακοί Υπεύθυνοι για τους 24 θεματικούς τομείς και τη Νεολαία

για τους 24 θεματικούς τομείς και τη Νεολαία 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, τα οποία θα συμμετέχουν ενεργά στις τοπικές δράσεις

Οι νέοι Τομεακοί Υπεύθυνοι αναμένεται να οριστούν μέσα στον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, συγκροτούνται δίκτυα μελών σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα, ενώ η ηγεσία της ΕΛ.Α.Σ. προαναγγέλλει πρωταγωνιστικό ρόλο για τη νέα γενιά.

«Σηκώνουμε τα μανίκια»

Ο γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ. έκλεισε τη συνεδρίαση με μήνυμα εκλογικής κινητοποίησης προς τα στελέχη του κόμματος.

«Δεν στήνουμε μια ομάδα για τα χαρτιά. Στήνουμε μια δυναμική, μάχιμη ομάδα για να φέρουμε την αλλαγή και να κερδίσουμε τις εκλογές», ανέφερε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

«Από αύριο, σηκώνουμε τα μανίκια. Η δουλειά ξεκίνησε», κατέληξε.