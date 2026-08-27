LIVE η κλήρωση της League Phase του Champions Legaue – Η ΑΕΚ μαθαίνει τους 8 αντιπάλους της

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, μαθαίνει τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό στις 19:00 ώρα Ελλάδας, με την Ένωση να εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και να βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, μετά την επική πρόκριση επί της Λέφσκι Σόφιας.

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Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ, συμπεριλαμβανομένου του δικού της. Συνολικά θα δώσει οκτώ αγώνες: τέσσερις στην Allwyn Arena και τέσσερις εκτός έδρας.

Το “παρών” στην αποψινή κλήρωση δίνει και ο θρύλος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο:

Τα «μεγαθήρια» που μπορεί να βρει στον δρόμο της

Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η ΑΕΚ μπορεί να κληρωθεί με δύο από τις Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στο δεύτερο γκρουπ βρίσκονται επίσης ισχυρές ομάδες, όπως η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Ρόμα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Πόρτο.

Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

Λίβερπουλ

Ίντερ

Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης

2ο γκρουπ

Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ρόμα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Άστον Βίλα

Πόρτο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κλαμπ Μπριζ

Μπέτις

Αϊντχόφεν

3ο γκρουπ

Φέγενορντ

Λιλ

Μπόντο/Γκλιμτ

Νάπολι

Λειψία

Βιγιαρεάλ

Φενέρμπαχτσε

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Γαλατάσαραϊ

4ο γκρουπ

Σλάβια Πράγας

Σλόβαν Μπρατισλάβας

Στουτγάρδη

ΑΕΚ

ΛΑΣΚ Λιντς

Κόμο

Λανς

Σαμπάχ

Βίκινγκ

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026

Πώς διεξάγεται η League Phase

Το σύστημα της διοργάνωσης παραμένει ίδιο με εκείνο των δύο προηγούμενων σεζόν. Οι 36 ομάδες συμμετέχουν σε μία ενιαία βαθμολογία, χωρίς τους παραδοσιακούς ομίλους.

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Κάθε ομάδα δίνει οκτώ παιχνίδια απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους. Οι πρώτες οκτώ ομάδες της τελικής κατάταξης προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16».

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση οδηγούνται στα playoffs, από τα οποία θα προκύψουν τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια για τους «16». Όσες καταλάβουν τις θέσεις 25-36 αποκλείονται από την Ευρώπη.

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Επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League μετά το 2018

Η ΑΕΚ συμμετείχε για τελευταία φορά στην κύρια φάση του Champions League τη σεζόν 2018-2019, όταν αγωνιζόταν ακόμη στο ΟΑΚΑ.

Οκτώ χρόνια αργότερα επιστρέφει στην κορυφαία διοργάνωση, αυτή τη φορά με το νέο σύστημα και με έδρα την Allwyn Arena. Η Ένωση εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase μετά τη νίκη της με 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών

1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων της ΑΕΚ, θα ανακοινωθεί από την UEFA μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.