Νεότερα για Καρέτσα: Στο νοσοκομείο με κυκλοφορικό πρόβλημα – Η ενημέρωση της Ντόρτμουντ

Νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα έδωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ, μετά την ανησυχητική αποχώρησή του από την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Σύμφωνα με τον γερμανικό σύλλογο, ο 18χρονος Έλληνας διεθνής παρουσίασε κυκλοφορικό πρόβλημα, γεγονός που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει πρόωρα τον αγωνιστικό χώρο.

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Ο Καρέτσας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε με φορείο στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ. (EPA)

Η ενημέρωση της Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ ανέφερε ότι η κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή είναι σταθερή και ότι, δεδομένων των συνθηκών, είναι καλά.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Καρέτσας κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να εξακριβωθεί τι ακριβώς προκάλεσε το επεισόδιο.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη διάγνωση, επομένως περισσότερα συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Αποχώρησε με φορείο στο 23′

Ο Καρέτσας είχε ξεκινήσει βασικός στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ στη League Phase του Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Στο 23ο λεπτό, κατά τη διάρκεια αντεπίθεσης, έκοψε ταχύτητα, έδωσε την μπάλα στον Γιούλιαν Ρίερσον και έδειξε ότι χρειαζόταν να διακοπεί το παιχνίδι.

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Το ιατρικό επιτελείο μπήκε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο και, λίγη ώρα αργότερα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε με φορείο, υπό το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.

Τη θέση του στην ενδεκάδα πήρε ο Ίθαν Νουανέρι.

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Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να αποσαφηνίσουν την κατάσταση του Έλληνα διεθνούς.