Βούλιαξε από ράντζα το «Αττικόν» – 152 ασθενείς νοσηλεύονται σε διαδρόμους 

Ντροπιαστικές εικόνες για μια ακόμη φορά στο νοσοκομείο “Αττικόν“. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν black out στην εφημερία της Κυριακής. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, έγιναν περίπου 200 εισαγωγές ασθενών, εκ των οποίων οι 152 νοσηλεύονται σε φορεία και ράντζα στον διάδρομο.

«Πόλεμος» στο νοσοκομείο

Όπως υποστηρίζουν στις τελευταίες εφημερίες του νοσοκομείου, εκατοντάδες ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα.

20 Σεπτεμβρίου: 93 ασθενείς

24 Σεπτεμβρίου: 119 ασθενείς

28 Σεπτεμβρίου 152 ασθενείς

Για να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο το Σωματείο εργαζομένων προτείνει:

Να ανοίξει το Λοιμωδών ως σύγχρονο Γενικό νοσοκομείο.

ως σύγχρονο Γενικό νοσοκομείο. Να δημιουργηθεί επαρκής Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη Δυτική Αθήνα, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και διοικητικών.

Να δοθούν χρήματα για τη δημόσια υγεία και όχι για την ιδιωτική

«Είναι πολύ επικίνδυνο να νοσηλεύονται ασθενείς σε εξευτελιστικές συνθήκες», τονίζει το προεδρείο που προτείνει ως άμεσα μέτρα:

Να ανοίξει η Ουρολογική κλινική που θα μπορούσε να ανακουφίσει 30 – 40 ασθενείς.

Να προσληφθούν 100 νοσηλευτές για να μη λειτουργεί το νοσοκομείο κάτω από τα όρια ασφάλειας. 2 νοσηλευτές κάνουν νοσηλεία σε 50 ασθενείς.

Να δημιουργηθούν άμεσα 5 θέσεις ειδικευόμενων παθολόγων.

«Απαιτούμε από το Υπ. Υγείας να φροντίσει άμεσα για την ασφαλή, ανθρώπινη, πολιτισμένη μεταχείριση των ασθενών μας» αναφέρει το Σωματείο εργαζομένων το οποίοι πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι έκτακτη παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διοίκησης.