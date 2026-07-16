Αγαπηδάκη: Σε 15 ημέρες λύση για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Έως το 2030 το πρόγραμμα “Προλαμβάνω”

Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα έχει βρεθεί λύση, ώστε οι 43.500 δικαιούχοι του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας να συνεχίσουν δωρεάν τη θεραπεία τους, εκτίμησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Σε συνέντευξή της στο ΕΡΤNews, η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε επίσης στην έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, στη συνέχιση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», στις Κινητές Ομάδες Υγείας και στη νέα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας.

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Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, «υπάρχει ένα σύνολο εγκεκριμένων φαρμάκων, όπως έχει αποφασίσει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, τα οποία χορηγούνται δωρεάν για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Έχει δημιουργηθεί εύλογη ανησυχία, καθώς υπήρξε μια αλλαγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα και κατά τις αναθεωρήσεις του γίνονται τροποποιήσεις σε συνεργασία με την Κομισιόν» και πρόσθεσε:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η χώρα μας ακολουθεί πλήρως τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Τα φάρμακα χορηγούνται μόνο σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ώστε μέσω της απώλειας βάρους να μειώνεται και ο συνολικός κίνδυνος για την υγεία τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε διαφορετική τεχνική προσέγγιση ως προς τη χρηματοδότηση του προγράμματος, γεγονός που δημιούργησε μια ανατροπή στο σχεδιασμό μας. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να αναζητούμε λύση μέσω του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να συνεχιστούν κανονικά οι θεραπείες.

Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες δεκαπέντε ημέρες το ζήτημα θα έχει ομαλοποιηθεί και οι περίπου 43.500 δικαιούχοι που έχουν ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία τους θα μπορέσουν να τη συνεχίσουν χωρίς πρόβλημα. Κατανοώ πλήρως την αναστάτωση που έχει προκληθεί στους πολίτες. Αντίστοιχη αναστάτωση υπάρχει και στο Υπουργείο Υγείας, καθώς πρόκειται για μια αλλαγή που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό μας».

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Για την έξαρση των κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, η κα Αγαπηδάκη ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι έρευνες επικεντρώνονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από πολίτες σε συγκεκριμένα καταστήματα, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

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«Το κοτόπουλο πρέπει να είναι καλά ψημένο. Πρέπει να προσέχουμε να μην είναι ροζ», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός. Κάλεσε επίσης τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με σάντουιτς, τορτίγιες και άλλα τρόφιμα που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ήλιο ή να μην έχουν συντηρηθεί στις προβλεπόμενες θερμοκρασίες.

Όπως εξήγησε, ένα προϊόν μπορεί να φύγει σε καλή κατάσταση από τον παραγωγό ή το εργοστάσιο, αλλά εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης να αναπτυχθεί μικροβιακό φορτίο. Προέτρεψε, παράλληλα, τους πολίτες να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν διαπιστώνουν παραβιάσεις των κανόνων συντήρησης τροφίμων.

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Έως το 2030 το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Η ίδια ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» θα συνεχιστεί έως το 2030, με τα προγράμματα δωρεάν εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, καθώς και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ενώ περίπου 300.000 εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα.

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«Όταν έχουμε ένα πλαίσιο εύκολο, γρήγορο και δωρεάν, όπως αυτό που αναπτύξαμε στο “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”, το αγκαλιάζουν οι πολίτες. Για μένα αυτή είναι η πιο σπουδαία ανταμοιβή», σημείωσε.

Η αναπληρώτρια υπουργός υπογράμμισε, πάντως, ότι οι άνδρες εμφανίζονται πιο διστακτικοί απέναντι στις προληπτικές εξετάσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη η πρόληψη να γίνει μέρος της καθημερινής κουλτούρας κάθε οικογένειας.

Ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Υγείας

Σχετικά με τις Κινητές Ομάδες Υγείας, η κα Αγαπηδάκη τόνισε ότι αποτελούν μόνιμη προσθήκη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων.

«Πηγαίνουμε εμείς με τον γιατρό στο σπίτι του πολίτη και στα χωριά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Κινητές Ομάδες θα ενισχυθούν με τις κινητές κλινικές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και της «Αναγέννηση & Πρόοδος», καθώς και με υπηρεσίες τηλεϊατρικής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη αιμοκάθαρση στη νέα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Η λειτουργία της μονάδας απαλλάσσει πλέον τους ασθενείς της περιοχής από την ανάγκη μετακίνησης προς τη Χαλκίδα ή άλλα νοσοκομεία.

Το Κέντρο Υγείας στελεχώνεται με περίπου 65 εργαζομένους, έπειτα από σχεδόν 40 νέες προσλήψεις.