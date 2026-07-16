Ψάρια: Γιατί πρέπει να τα βάζουμε στη διατροφή μας το καλοκαίρι – Τι να προσέξουμε

Το καλοκαίρι η όρεξη μας τραβάει συχνά ψάρια και θαλασσινά. Είναι άλλωστε και η περίοδος που θέλουμε πιο ελαφριά, δροσερά και θρεπτικά γεύματα.

Τα ψάρια εποχής είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται ο οργανισμός μας καθώς συνδυάζουν υψηλή διατροφική αξία, έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και είναι πολύ νόστιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ψάρια του καλοκαιριού που κάνουν καλό στην καρδιά

Οι σαρδέλες, ο γαύρος, οι κολιοί, οι γόπες, η κουτσομούρα και το μελανούρι είναι ψάρια του καλοκαιριού που περιέχουν ωμέγα-3 τα οποία συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Μάλιστα η επαρκής πρόσληψή τους συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και υποστηρίζει τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Βοηθούν τις αρθρώσεις

Αν τρώτε θαλασσινά και λιπαρά ψάρια σε τακτική βάση, τα οφέλη στις αρθρώσεις σας είναι πολλά καθώς βοηθούν στην ελάφρυνση των συμπτωμάτων της αρθρίτιδας. Έρευνες δείχνουν ότι τα ωμέγα-3 μπορούν να απαλύνουν τον πόνο και να μειώσουν την πρωινή δυσκαμψία σε όσους πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Κάνουν καλό στην όραση

Σύμφωνα με μελέτες εκείνοι που καταναλώνουν λιπαρά ψάρια τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, έχουν μειωμένο κίνδυνο απώλειας της όρασης λόγω εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας. Παράλληλα , η ξηροφθαλμία είναι μια χρόνια πάθηση που μπορεί να βελτιωθεί μέσω της υψηλής πρόσληψης ω-3 λιπαρών οξέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δρουν κατά του άσθματος

Όταν τα μικρά παιδάκια από 6 έως 12 μηνών ξεκινούν να τρώνε ψάρι αυτό βοηθάει πολύ στην πρόληψη του άσθματος. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που έχουν τα λιπαρά των ψαριών, ωφελούν και τους πάσχοντες από άσθμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οφελούν το δέρμα

Η πρωτεϊνη και τα καλά λιπαρά, που συναντάμε σε ψάρια όπως τον σολομό, βοηθούν στην παραγωγή κολλαγόνου, δίνοντας σας λάμψη και υγεία στο δέρμα. Παράλληλα τα ωμέγα-3 προστατεύουν ενάντια στις ακτίνες UV, ενώ έρευνες δείχνουν ότι τα ιχθυέλαια μπορούν να μειώσουν την εμφάνιση και έξαρση της ακμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι να προσέξουμε

Η σωστή συντήρηση κυρίως των θαλασσινών αλλά και των ψαριών είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά το καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Η αγορά τους από αξιόπιστα σημεία πώλησης και η σωστή ψύξη τους βοηθούν στην ασφάλεια μας, προκείμενου να αποφύγουμε περιπέτειες υγείας.