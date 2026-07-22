Πώς θα απολαύσετε τη δροσιά των κλιματιστικών με ασφάλεια – Οι κίνδυνοι από τη μη σωστή χρήση τους

Τα κλιματιστικά δουλεύουν στο φουλ καθώς οι περισσότεροι αναζητούμε την δροσιά, ειδικά το διάστημα που ο υδράργυρος είναι στα ύψη. Και είναι λογικό καθώς η χρήση τους μειώνει τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης και της θερμοπληξίας που προκαλεί ο καύσωνας.

Οδηγίες για να μην γίνονται εστία μικροβίων

Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για σωστή χρήση των κλιματιστικών, καθώς η μη επαρκής συντήρησή τους σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των βακτηρίων λεγεωνέλλας κρύβουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.

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Όταν τα φίλτρα δεν καθαρίζονται συχνά το αποτέλεσμα είναι να κυκλοφορούν σκόνη και μικρόβια στον αέρα. Όπως τονίζουν είναι σημαντικό να γίνεται τακτικός καθαρισμός προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα στην υγεία.

Παράλληλα, η σωστή χρήση, όπως η ρύθμιση στους 25-27 βαθμούς Κελσίου και ο συχνός αερισμός του χώρου ή για παράδειγμα να αφήνουμε ανοικτό πολύ λίγο ένα παράθυρο, βοηθά να αποφύγουμε δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία μας.

Η νόσος των κλιματιστικών

Η λεγιονέλλωση όπως ονομάζεται η νόσος των κλιματιστικών, είναι μια σοβαρή μορφή πνευμονίας που προκαλείται από το βακτήριο λεγιονέλλα. Ο ασθενής παρουσιάζει ψηλό πυρετό, ρίγος, βήχα, μυϊκούς πόνους, διάρροια και πονοκέφαλο. Στην αρχή η νόσος μοιάζει με γρίπη, ενώ στη συνέχεια εξελίσσεται σε πνευμονία που συχνά οδηγεί στο νοσοκομείο.

Ύπνος με κλιματιστικό

Το κλιματιστικό δεν μειώνει μόνο τη θερμοκρασία αλλά αφαιρεί και μέρος της υγρασίας από τον αέρα του δωματίου. Όταν η ατμόσφαιρα γίνεται πολύ ξηρή, μπορεί να ερεθιστούν ο λαιμός, η μύτη, τα μάτια και το δέρμα. Η ενόχληση γίνεται συχνά πιο έντονη όταν κάποιος κοιμάται με ανοιχτό στόμα, έχει ρινική συμφόρηση ή δέχεται το ρεύμα απευθείας στο πρόσωπο από το κλιματιστικό. Ο ύπνος με αναμμένο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει και έξαρση των αναπνευστικών αλλεργιών.

Παράλληλα χρειάζεται προσοχή στην κατεύθυνση του αέρα. Όταν το κλιματιστικό «χτυπά» απευθείας το κρεβάτι για πολλές ώρες, μπορεί να προκαλέσει:

-μυϊκή δυσκαμψία

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-ενόχληση στον αυχένα

-αίσθηση «πιασίματος» όταν ξυπνήσατε