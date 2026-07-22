“Φούρνος” σήμερα η χώρα, πού θα δούμε 43άρια – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και άλλες 4 περιοχές

Κορυφώνεται σήμερα Τετάρτη 22/7 ο καύσωνας, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 42 και 43 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε κατάσταση συναγερμού λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σε ύψιστη ετοιμότητα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων, ενώ η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο και πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews Νικολέτας Ζιακοπούλου, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα θα αγγίξουν τοπικά τους 43 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει ο λίβας, ο θερμός και ξηρός δυτικός άνεμος, ο οποίος ενισχύει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς επιταχύνεται κατά την κάθοδό του από τον ορεινό όγκο προς τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Από αύριο Πέμπτη, βέβαια, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ στη συνέχεια προβλέπονται μπουρίνια και ισχυρές καταιγίδες, αρχικά στη Μακεδονία και τη Θράκη και την Παρασκευή σε περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας – Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τετάρτη 22/7, στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

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Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 3 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 34 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 38 με 40 και τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

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Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

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Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στην δυτική Μακεδονία νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά έως 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

Συναγερμός για πυρκαγιές – Ακραίος κίνδυνος σε πέντε περιοχές

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως εξαιρετικά επικίνδυνη. Για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε ισχύ κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για:

Αττική

Βοιωτία

Φθιώτιδα

Κορινθία

Αργολίδα

Επίσης, σε πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Ρόδος.

Μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες –Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό, ΕΚΑΒ, Ένοπλες Δυνάμεις, Περιφέρειες και Δήμοι– τίθενται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

Παράλληλα, από το πρωί είναι σε ισχύ γενική απαγόρευση πρόσβασης σε δάση και ευαίσθητες δασικές περιοχές των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Στην Αττική, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Υμηττός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτση και το πευκοδάσος του Σχινιά.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά και να μην πραγματοποιούν θερμές εργασίες στην ύπαιθρο.

Όπως τόνισε, οι ισχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν στα ανατολικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στην τραγωδία στο Μάτι, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε πυρκαγιά εξαιρετικά δύσκολη να αντιμετωπιστεί στο αρχικό της στάδιο.

Γιατί είναι «η πιο επικίνδυνη μέρα του καλοκαιριού»

Παράλληλα, η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εξέδωσε προειδοποίηση επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών για την περίοδο από τις 8:00 το πρωί της Τετάρτης έως τις 3:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά που θα επικρατήσουν σήμερα είναι ο καιρός τύπου Hot – Dry- Windy, με την ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων να αναμένεται να είναι πολύ υψηλή (περιεχόμενη υγρασία ≤ 5-7%, 10:00–21:00).

Επιπλέον, θα πνέουν δυτικοί / νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 30-45 km/h (5-6 μποφόρ) και τοπικά 55-65 km/h (7-8 μποφόρ), με ριπές που κατά τόπους θα ξεπερνούν τα 80-90 km/h.

Από αργά το απόγευμα (19:00–20:00), οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικοί / βορειοδυτικοί, διατηρώντας υψηλές εντάσεις (>30-40 km/h, τοπικά >50 km/h) έως τα μεσάνυχτα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται πολύ υψηλό έως και ακραίο δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές, μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, μεγάλα θερμικά φορτία και πολύ αυξημένη πιθανότητα κηλιδώσεων σε τυχόν πυρκαγιές που εκδηλωθούν.

Επιπλέον, πιθανή θεωρείται η ακραία πυρική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε υπήνεμες περιοχές όπου οι άνεμοι θα δρουν ως καταβάτες, δημιουργώντας τοπικά ακραίες ξηροθερμικές συνθήκες. Κατά τόπους είναι πιθανή η έντονη πυρική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της νύχτας.