Καύσωνας: Ποιες περιοχές θα μείνουν σήμερα χωρίς delivery και ποιες ώρες – Τι ισχύει για την τηλεργασία

Η πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα είναι σήμερα Τετάρτη 22/7, με το υπουργείο Εργασίας να λαμβάνει έκτακτα μέτρα για τους εργαζομένους που δουλεύουν σε ανοιχτούς χώρους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, σήμερα αναμένονται έως 43 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλία ενώ έως 42 βαθμούς σε Στερεά και Πελοπόννησο και 41 στην Αττική.

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Εξαιτίας του καύσωνα, το υπουργείο Εργασίας με εγκύκλιο που εξέδωσε ζητά την παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών σε ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, ανατολική Πελοπόννησο και σε όλη την Αττική από τις 13:00 έως τις 17:00.

Μεταξύ των επαγγελμάτων που επηρεάζονται από το κύμα της έντονης ζέστης είναι και τα delivery ή η μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Για τις εταιρείες delivery προβλέπεται διακοπή των διανομών με δίκυκλα, ενώ επιτρέπεται η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα και η μεταφορά τους με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό.

Τα έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα αφορούν επίσης εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες.

Από την εφαρμογή του μέτρου εξαιρούνται κρίσιμες κοινωνικές υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές και το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Βέβαια, και στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, καθώς και η κατάλληλη προσαρμογή του χρόνου εργασίας.

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Οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν δυνατότητα τηλεργασίας σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον το αντικείμενο της εργασίας τους το επιτρέπει.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι εργοδότες στις περιοχές όπου ισχύουν τα έκτακτα μέτρα απαλλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση προδήλωσης κάθε σχετικής μεταβολής στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

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Η εγκύκλιος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, καθώς η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης εργασιών.