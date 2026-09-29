iOS 27.0.1: Νέα ενημέρωση για τα iPhone – Διορθώνει πρόβλημα με το Face ID

Η Apple κυκλοφόρησε το iOS 27.0.1, μια νέα ενημέρωση λογισμικού για τα iPhone, η οποία διορθώνει μεταξύ άλλων πρόβλημα που μπορούσε να προκαλέσει απρόσμενη επανεκκίνηση στα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max.

Σύμφωνα με τις επίσημες σημειώσεις της Apple για το iOS 27, η επανεκκίνηση μπορούσε να συμβεί όταν το Face ID αποτύγχανε να πραγματοποιήσει ταυτοποίηση. Η εταιρεία περιλαμβάνει στη νέα έκδοση δύο ακόμη διορθώσεις, οι οποίες αφορούν τη φωτογραφική μηχανή και την απόκριση της οθόνης αφής.

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Τι διορθώνει το iOS 27.0.1

Η Apple αναφέρει τις εξής διορθώσεις:

Face ID: Αντιμετωπίζεται πρόβλημα που μπορούσε να οδηγήσει σε απρόσμενη επανεκκίνηση των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max μετά από αποτυχημένη ταυτοποίηση.

Αντιμετωπίζεται πρόβλημα που μπορούσε να οδηγήσει σε απρόσμενη επανεκκίνηση των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max μετά από αποτυχημένη ταυτοποίηση. Κάμερα: Διορθώνεται η εμφάνιση χρωματικού αλλοιώματος σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με ζουμ 2x, υπό συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού και με διάφραγμα f/1,48, σε μικρό αριθμό συσκευών iPhone 18 Pro και 18 Pro Max.

Διορθώνεται η εμφάνιση χρωματικού αλλοιώματος σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με ζουμ 2x, υπό συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού και με διάφραγμα f/1,48, σε μικρό αριθμό συσκευών iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Οθόνη αφής: Αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία η οθόνη μπορούσε να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν άνοιγαν ταυτόχρονα το Κέντρο Γνωστοποιήσεων και το Κέντρο Ελέγχου.

Η διατύπωση της Apple για το Face ID είναι συγκεκριμένη: η ενημέρωση διορθώνει την απρόσμενη επανεκκίνηση μετά από αποτυχημένη ταυτοποίηση, χωρίς να δηλώνει ότι επιλύει κάθε πιθανό πρόβλημα αναγνώρισης προσώπου.

Πώς εγκαθιστάς τη νέα ενημέρωση

Για να ελέγξεις αν το iOS 27.0.1 είναι διαθέσιμο στο iPhone σου, άνοιξε Ρυθμίσεις → Γενικά → Ενημέρωση λογισμικού και ακολούθησε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η ενημέρωση κυκλοφόρησε στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 για τα iPhone που υποστηρίζουν το iOS 27. Στη σελίδα ενημερώσεων ασφαλείας, η Apple αναφέρει ότι το iOS 27.0.1 δεν έχει δημοσιευμένες καταχωρίσεις ευπαθειών CVE.

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