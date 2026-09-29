Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: Νέα δεδομένα αναδεικνύουν τις ανάγκες για αποτελεσματικότερη διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου στην Ελλάδα

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία θανάτου και νοσηρότητας τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, το 2023 καταγράφηκαν στη χώρα περισσότεροι από 40.000 θάνατοι από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, ενώ ο αριθμός των νοσοκομειακών εξιτηρίων ασθενών με σχετική διάγνωση ανήλθε σε 1.575 ανά 100.000 κατοίκους. Παράλληλα, το οικονομικό αποτύπωμα των καρδιαγγειακών νοσημάτων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, υπερβαίνοντας τα 4,3 δισ. ευρώ ετησίως, σχεδόν το ήμισυ του οποίου σχετίζεται με δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.

Η μελέτη CARDIO και η πρωτοβουλία ZOE, που πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Novartis Hellas και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς, αναδεικνύουν από διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές πλευρές, τις προκλήσεις και τις ανάγκες της καρδιαγγειακής φροντίδας στην Ελλάδα. Η πρώτη εστιάζει στην αποτύπωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και της διαχείρισής του, ενώ η δεύτερη στη μετάφραση της γνώσης σε προτεραιότητες και προτάσεις πολιτικής υγείας.

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Δεδομένα πραγματικού κόσμου για τα καρδιαγγειακά

Η CARDIO είναι μια αναδρομική μελέτη πραγματικού κόσμου, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ, η οποία εξετάζει την κατανομή του καρδιαγγειακού κινδύνου, την παρουσία αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου και την επίτευξη των συνιστώμενων στόχων LDL χοληστερόλης σε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε καρδιολογικό κέντρο στην Ελλάδα. Τα ευρήματα αναδεικνύουν κενά στην αναγνώριση και διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξατομικευμένης φροντίδας. Παράλληλα, καταδεικνύουν την ανάγκη για μια ευρύτερη, συστημική προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο της διαδρομής του ασθενούς στο σύστημα υγείας.

Προτεραιότητες για το μέλλον της καρδιαγγειακής φροντίδας

Η ανάγκη αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας ZOE (Ζooming-in on the Outcomesand Effectiveness of Cardiovascular Prevention in Greece), η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το σύνολο του οικοσυστήματος υγείας. Αξιοποιώντας τη διαθέσιμη επιστημονική γνώση, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνδιαμόρφωση λύσεων πολιτικής υγείας για τον μετασχηματισμό της καρδιαγγειακής φροντίδας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τα συμπεράσματα της πρώτης φάσης της μελέτης ανέδειξαν κρίσιμες προτεραιότητες για το μέλλον της καρδιαγγειακής φροντίδας στη χώρα:

περαιτέρω ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

βελτίωση του συντονισμού και της συνέχειας της φροντίδας μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του συστήματος υγείας,

αντιμετώπιση των γεωγραφικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας,

συστηματικότερη αξιοποίηση δεδομένων και δεικτών για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες που καταγράφηκαν συνιστούν κρίσιμους άξονες πολιτικής για τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας και των κλινικών εκβάσεων των ασθενών στην Ελλάδα και αποτελούν τη βάση για το επόμενο στάδιο της πρωτοβουλίας ZOE, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση στοχευμένων προτάσεων πολιτικής υγείας για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής φροντίδας στη χώρα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, η Novartis Hellas υπογραμμίζει τη σημασία της καινοτομίας, της συνεργασίας και της υποστήριξης τεκμηριωμένων λύσεων πολιτικής υγείας για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας στην Ελλάδα.

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Όπως δήλωσε ο Κώστας Παπαγιάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Novartis Ελλάδος-Κύπρου-Μάλτας: «Στη Novartis πιστεύουμε ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών επιλογών, αλλά επεκτείνεται και στην αναζήτηση νέων τρόπων συνεργασίας και πρωτοβουλιών που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, και στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη και την ενδυνάμωση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων που ζουν με καρδιαγγειακή νόσο, με στόχο να τους βοηθήσουμε να ζουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής».