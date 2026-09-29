Καρυστιανού και MedWatch: Τα ερωτήματα για την «κβαντική ιατρική» που ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις

Η Μαρία Καρυστιανού καλείται πλέον να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα για την επαγγελματική της δραστηριότητα, μετά την αναφορά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι το ιατρείο της περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αναφορές στην «κβαντική ιατρική» και σε συσκευή βιοανάδρασης.

Η ιδιότητά της ως προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» δίνει στην υπόθεση και πολιτική διάσταση. Δεν αλλάζει, όμως, το περιεχόμενο των ερωτημάτων: ποιες ακριβώς υπηρεσίες παρουσιάζονται στους ασθενείς, με ποια επιστημονική τεκμηρίωση και υπό ποιες προϋποθέσεις χρησιμοποιείται ο σχετικός εξοπλισμός;

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Τι έχει καταγραφεί και τι δεν έχει κριθεί

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζεται στα ευρήματα του MedWatch, του εργαλείου που εξετάζει διαφημίσεις και δημόσιες αναρτήσεις δομών υγείας. Όπως είπε στη συνέχεια, η περίπτωση θα ελεγχθεί από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπως και οι άλλες περιπτώσεις που επισημαίνει το σύστημα.

Η επισήμανση από το MedWatch δεν αποτελεί απόφαση ότι έχει τελεστεί παράβαση. Αυτό είναι έργο του αρμόδιου ελεγκτικού φορέα. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι, συνολικά, οι νέες διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας που παρακολουθεί το εργαλείο μειώθηκαν κατά 91% στο εξεταζόμενο διάστημα.

Η ουσία πίσω από τον όρο «κβαντική ιατρική»

Η Καρυστιανού έχει επικαλεστεί πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής, όπως η μαγνητική τομογραφία και τα λέιζερ, υπερασπιζόμενη δημόσια τις αναφορές της στην «κβαντική ιατρική».

Όμως η ύπαρξη τέτοιων τεχνολογιών δεν τεκμηριώνει αυτομάτως μια διαφορετική μέθοδο που παρουσιάζεται ως «κβαντική». Όπως έχει αναλύσει το DEBATER, για να αξιολογηθεί ένας θεραπευτικός ισχυρισμός χρειάζεται να προσδιοριστούν η μέθοδος, η χρήση της, τα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας και οι τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις. Διαβάστε την ανάλυση για το τι λέει η επιστήμη σχετικά με την «κβαντική ιατρική».

Αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορεί να απαντηθεί με στοιχεία: ποια συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρεται στο ιατρείο και τι έχει αποδειχθεί για αυτήν;

Τι είπε η Παγώνη για τη συσκευή βιοανάδρασης

Η Ματίνα Παγώνη διατύπωσε σοβαρές επιφυλάξεις για τη συσκευή βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην υπόθεση. Έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο χρήσης της σε παιδιά και για το αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες δήλωσης και αδειοδότησης.

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Οι δηλώσεις της Παγώνη δεν είναι πόρισμα ελέγχου για το συγκεκριμένο ιατρείο. Ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεται να διευκρινιστεί ποια συσκευή υπάρχει, αν χρησιμοποιείται, για ποιον σκοπό και ποια έγγραφα καλύπτουν τη χρήση της.

Η απάντηση της πλευράς Καρυστιανού

Η πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού απορρίπτει την υπόνοια παρατυπίας. Η συνεργάτιδά της Μαρία Γρατσία δήλωσε ότι η κ. Καρυστιανού ασκεί νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα και χαρακτήρισε καλοδεχούμενο τον έλεγχο. Η ίδια η κ. Καρυστιανού έχει ζητήσει οι έλεγχοι να γίνονται με τους ίδιους όρους για όλους.

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Η θέση αυτή πρέπει να καταγραφεί. Το επόμενο βήμα, ωστόσο, είναι οι συγκεκριμένες απαντήσεις για την περιγραφή των υπηρεσιών και τον εξοπλισμό του ιατρείου. Για ένα πρόσωπο που διεκδικεί δημόσιο πολιτικό ρόλο και τοποθετείται για ζητήματα Υγείας, η διαφάνεια σε αυτά τα ερωτήματα έχει αυξημένη σημασία.

Η τελική κρίση για τη νομιμότητα ανήκει στους αρμόδιους φορείς. Η δημόσια συζήτηση μπορεί ήδη να γίνει με ακρίβεια, στοιχεία και τις απαντήσεις όλων των πλευρών.