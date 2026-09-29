Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: 1,7 εκ. θάνατοι το χρόνο από καρδιαγγειακή νόσο 

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία απώλειας ζωής στις αναπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,7 εκατομμύρια θάνατοι καταγράφονται κάθε χρόνο, ενώ επιβαρύνουν την ευρωπαϊκή οικονομία με περισσότερα από €282 δισ. ετησίως. Ένας στους τρεις θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα συμβαίνουν πρόωρα σε άτομα ηλικίας κάτω των 70 ετών, ενώ το 85% των θανάτων οφείλονται σε έμφραγμα και εγκεφαλικό.

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν τονίζει ότι το 80% των καρδιαγγειακών παθήσεων μπορεί να προληφθεί μέσω της αντιμετώπισης παραγόντων κινδύνου όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αυξημένη χοληστερόλη, το υψηλό σάκχαρο στο αίμα και η παχυσαρκία.

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Ποια είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματά

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι μια κατηγορία ασθενειών που επηρεάζουν την καρδιά ή τα αιμοφόρα αγγεία (φλέβες και αρτηρίες) και περιλαμβάνουν:

•Στεφανιαία νόσο

•Ισχαιμική καρδιακή νόσο

•Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

•Περιφερική αρτηριοπάθεια

•Ανευρύσματα

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Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεως

Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή

Η υγιεινή διατροφή θα πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλία από μη επεξεργασμένα και φρέσκα τρόφιμα. Άφθονα φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και τρόφιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι και βέβαια πολύ νερό.

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Τακτική άσκηση

Χρειάζονται 30 λεπτά μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα, πέντε ημέρες την εβδομάδα, για να βελτιώσουμε και να διατηρήσουμε την υγεία μας. Τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει και εκείνα να κάνουν μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα κάθε μέρα.

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Όχι στο κάπνισμα

Εάν σταματήσετε το κάπνισμα, ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου θα μειωθεί στο μισό μέσα σε ένα χρόνο και θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα με την πάροδο του χρόνου. Όλες οι μορφές καπνού είναι επιβλαβείς και δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης στον καπνό. Εάν δυσκολεύεστε να κόψετε το κάπνισμα, μιλήστε με το γιατρό σας και θα σας καθοδηγήσει για πώς μπορείτε να το κόψετε.

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Αποφύγετε το αλκοόλ

Καμία ποσότητα αλκοόλ δεν είναι ασφαλής, ενώ η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με εμφάνιση διατατικής μυοκαρδιοπάθειας, αρτηριακής υπέρτασης, αιμορραγικού εγκεφαλικού και αρρυθμιών. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι υπαρκτοί και δεν πρέπει να τους αγνοούμε.

Διαχείριση άγχους

Το άγχος μπορεί να προκαλέσει σύσφιξη των αρτηριών, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Η άσκηση, οι βαθιές αναπνοές, η χαλάρωση των μυών και το να αφιερώνετε χρόνο για τα πράγματα που αγαπάτε βοηθάει διαχειριστείτε τα επίπεδα του άγχους σας.

Πρόληψη

Ο έλεγχος της αρτηριακής σας πίεσης, των επιπέδων χοληστερόλης και των επιπέδων σακχάρου στο αίμα σας σε τακτική βάση είναι σημαντικός για τον προσδιορισμό και τον έλεγχο του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου.