Καρκίνος: Γιατί αυξάνονται τα περιστατικά στους νέους
Ποιοι τύποι εμφανίζονται συχνότερα και τι ρόλο παίζει η διατροφή
Ο καρκίνος απειλεί όλο και περισσότερους τους νέους ανθρώπους, με τον αριθμό των ατόμων ηλικίας κάτω των 50 ετών που διαγιγνώσκονται να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
Αν και παραδοσιακά είναι μια ασθένεια που αφορά κυρίως τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τα ποσοστά καρκίνου πρώιμης εμφάνισης, δηλαδή διάγνωσης πριν από την ηλικία των 50 ετών, αυξάνονται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 1990 έως το 2019, τα νέα περιστατικά καρκίνου στις νεότερες ηλικίες αυξήθηκαν απότομα κατά περίπου 79% συνολικά, σύμφωνα με μελέτες. Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες καθώς εκτιμάται ότι μέχρι το 2030, η επίπτωση των καρκίνων πρώιμης έναρξης θα αυξηθεί κατά 31% παγκοσμίως.
Ποιοι τύποι καρκίνου έχουν αυξηθεί στους νέους
- Ο καρκίνος του μαστού
- Ο καρκίνος του οισοφάγου
- Ο καρκίνος των βρόγχων και των πνευμόνων
- Ο καρκίνος του στομάχου
- Ο καρκίνος του παχέος εντέρου
Οι ύποπτοι παράγοντες που είναι στο μικροσκόπιο των ειδικών
Οι επιστήμονες εκτιμούν πως οι αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής, που ξεκίνησαν στα μέσα του περασμένου αιώνα, συνδέονται με την άνοδο των περιστατικών καρκίνου στους νέους. Η κατανάλωση εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων, αυξημένων ποσοτήτων κόκκινου κρέατος και ζαχαρούχων ποτών, η έλλειψη σωματικής άσκησης και οι ανθυγιεινές συνήθειες ύπνου, αποτελούν σύγχρονους παράγοντες του τρόπου ζωής που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου. Παράλληλα η τάση εμφάνισης πρώιμων καρκίνων, φαίνεται να έχει άμεση σύνδεση με τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας.
Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Ανάλογα με το μέρος του σώματος που επηρεάζει ο καρκίνος, προκαλούνται και διαφορετικά συμπτώματα. Ορισμένα γενικά συμπτώματα που μπορεί συνδέονται με τον καρκίνο είναι τα ακόλουθα:
- Έντονη κόπωση
- Αισθητό εξόγκωμα κάτω από το δέρμα
- Δυσκολία στην κατάποση
- Βραχνάδα στη φωνή
- Δερματικές αλλαγές, όπως σκουρόχρωμο δέρμα, κοκκίνισμα δέρματος, κιτρίνισμα δέρματος ή πληγές που δεν επουλώνονται
- Επίμονος βήχας
- Αναπνευστικές δυσκολίες
- Ανεξήγητη αιμορραγία
- Εύκολοι και ανεξήγητοι μώλωπες
- Επίμονος και ανεξήγητος πυρετός
- Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου ή της ουροδόχου κύστης
- Αλλαγές στο σωματικό βάρος
- Δυσπεψία που επιμένει
- Ανεξήγητος ή επίμονος μυϊκός πόνος ή πόνος στις αρθρώσεις.
