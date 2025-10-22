Καρκίνος: Γιατί αυξάνονται τα περιστατικά στους νέους

Ο καρκίνος απειλεί όλο και περισσότερους τους νέους ανθρώπους, με τον αριθμό των ατόμων ηλικίας κάτω των 50 ετών που διαγιγνώσκονται να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.

Αν και παραδοσιακά είναι μια ασθένεια που αφορά κυρίως τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τα ποσοστά καρκίνου πρώιμης εμφάνισης, δηλαδή διάγνωσης πριν από την ηλικία των 50 ετών, αυξάνονται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 1990 έως το 2019, τα νέα περιστατικά καρκίνου στις νεότερες ηλικίες αυξήθηκαν απότομα κατά περίπου 79% συνολικά, σύμφωνα με μελέτες. Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες καθώς εκτιμάται ότι μέχρι το 2030, η επίπτωση των καρκίνων πρώιμης έναρξης θα αυξηθεί κατά 31% παγκοσμίως.

Ποιοι τύποι καρκίνου έχουν αυξηθεί στους νέους

Ο καρκίνος του μαστού

Ο καρκίνος του οισοφάγου

Ο καρκίνος των βρόγχων και των πνευμόνων

Ο καρκίνος του στομάχου

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου

Οι ύποπτοι παράγοντες που είναι στο μικροσκόπιο των ειδικών

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως οι αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής, που ξεκίνησαν στα μέσα του περασμένου αιώνα, συνδέονται με την άνοδο των περιστατικών καρκίνου στους νέους. Η κατανάλωση εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων, αυξημένων ποσοτήτων κόκκινου κρέατος και ζαχαρούχων ποτών, η έλλειψη σωματικής άσκησης και οι ανθυγιεινές συνήθειες ύπνου, αποτελούν σύγχρονους παράγοντες του τρόπου ζωής που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου. Παράλληλα η τάση εμφάνισης πρώιμων καρκίνων, φαίνεται να έχει άμεση σύνδεση με τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας.

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ανάλογα με το μέρος του σώματος που επηρεάζει ο καρκίνος, προκαλούνται και διαφορετικά συμπτώματα. Ορισμένα γενικά συμπτώματα που μπορεί συνδέονται με τον καρκίνο είναι τα ακόλουθα: