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ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 63 ετών η δημοσιογράφος Πανδώρα Παφίλη – Έδωσε μάχη με τον καρκίνο

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Πέθανε σε ηλικία 63 ετών η δημοσιογράφος Πανδώρα Παφίλη – Έδωσε μάχη με τον καρκίνο
DEBATER NEWSROOM

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 63 ετών άφησε η δημοσιογράφος Πανδώρα Παφίλη όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ΕΣΗΕΑ.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9.84» έδωσε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο αλλά δεν τα κατάφερε.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια της συναδέλφου Πανδώρας Παφίλη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, μετά από μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 63 ετών.

Η Πανδώρα Παφίλη, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Από το 1992 μέχρι και σήμερα συνέδεσε την επαγγελματική της διαδρομή με τον Ρ/Σ «Αθήνα 9.84», όπου εργάστηκε στο συντονισμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, στο ελεύθερο και το πολιτικό ρεπορτάζ, στη σύνταξη και εκφώνηση των ειδήσεων αλλά και στην παραγωγή εκπομπών.

Η Πανδώρα Παφίλη υπήρξε μια δημοσιογράφος εξαιρετικά ικανή στην εργασία της, με υψηλό ήθος και συναδελφική συμπεριφορά. Εργάστηκε με ζήλο και ευπρέπεια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους τους συναδέλφους. Δυστυχώς, μοίρα άδικη της στέρησε πρόωρα τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη σε όλους όσοι τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά την καλή συνάδελφο και συλλυπείται την οικογένεια και τους φίλους της. Τα στοιχεία της κηδείας της Πανδώρας Παφίλη θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

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