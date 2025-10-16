Γιατρός «παραμόρφωσε» γυναίκα που νίκησε τον καρκίνο (Βίντεο)

Η κατάσταση της υγείας μιας γυναίκας, η οποία είχε νικήσει τον καρκίνο στη γλώσσα, επιδεινώθηκε δραματικά λόγω επιπλοκών από τη θεραπεία. Η ίδια κατηγορεί τον γιατρό της ότι ευθύνεται για σοβαρή παραμόρφωση του προσώπου της.

Στην τηλεόραση μίλησαν η γυναίκα με τον σύζυγο της, με τον δεύτερο να περιγράφει την υπόθεση, λέγοντας ότι ο γιατρός τους εκβίασε αλλά και τους απέσπασε το ποσό των 13.00 ευρώ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» ο σύζυγος μίλησε για όσα έγιναν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021.

Ανέφερε, ότι η σύζυγος του νίκησε τον καρκίνο στη γλώσσα, ωστόσο λόγω των ακτινοβολιών παρουσίασε παρενέργειες και διαγνώστηκε οστεονέκρωση. Έπειτα από σύσταση, γνώρισαν έναν γιατρό ο οποίος θα προχωρούσε σε αποκατάσταση γνάθου.

Είπε ότι η γυναίκα του τότε μιλούσε και έτρωγε κανονικά μετά τα χειρουργεία για τον καρκίνο που έκανε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ωστόσο, στη συνέχεια όλα άλλαξαν. Το πρώτο χειρουργείο έγινε τον Νοέμβριο 2021 και παρουσιάστηκε επιπλοκή. Σύμφωνα με τον σύζυγο, ζητήθηκε από τον γιατρό να υπογράψει για το δεύτερο που έγινε τον επόμενο μήνα, επειδή χαρακτηρίστηκε πολύ επικίνδυνο.

Περισσότερες από 10 ώρες διήρκησε το χειρουργείο και όταν τελείωσε η ασθενής απομονώθηκε στη ΜΕΘ διότι ένα από τα μέλη της χειρουργικής ομάδας είχε κορονοΐο.

«Όταν βγήκε και μπήκε στο δωμάτιο, βρήκα έναν άνθρωπο ανοιγμένο από κατάκλιση και με πρόσωπο παραμορφωμένο, δεν μπορούσε να μιλήσει ή να φάει», είπε ο σύζυγος της στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Είπε πως το αποτέλεσμα είναι προσωρινό και όταν συνέλθει η ασθενής θα τακτοποιηθεί. Η γλώσσα κόπηκε και ράφτηκε στη βάση του στόματος», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ύστερα, η γυναίκα νοσηλεύτηκε στο 401 και εκεί οι γιατροί αποκατέστησαν τη γνάθο της όσο μπορούσαν. Πλέον, η ίδια και ο σύζυγός της αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια, ελπίζοντας με αυτό τον τρόπο να δικαιωθούν.