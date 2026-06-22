Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: “Δεν έχω τελειώσει ακόμα με τον καρκίνο αλλά οδεύω προς το τέλος – Επέστρεψα στα καθήκοντά μου”

Για την μάχη που συνεχίζει να δίνει με τον καρκίνο μίλησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, δίνοντας αισιόδοξο μήνυμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σινάνης, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα αλλά οδεύουμε προς το τέλος».

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Όπως είπε: «επέστρεψα στα καθήκοντα, βόλεψαν τα δρομολόγια των πλοίων, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο στο νησί παρά ότι οι θεραπείες συνεχίζονται για λίγο διάστημα ακόμα».

Ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι «δεν παύεις να είσαι δήμαρχος, είναι τιμή που σε επέλεξε ο κόσμος να διαχειριστείς τις τύχες του τόπου».

Εξομολογήθηκε, παράλληλα, ότι «προσπαθώ να είμαι επιμελής, δεν μας αφήνει περιθώρια η αρρώστια, αλλά οφείλουμε να είμαστε επιμελείς στις απαιτήσεις του νησιού και των κατοίκων».

Συμπλήρωσε, τέλος, ότι η ενασχόλησή του με τα καθήκοντά του ως δήμαρχος «είναι και μια διέξοδος να ασχολούμαι και να μην το έχω στο μυαλό μου αυτό»

Υπενθυμίζεται ότι, ο 35χρονος δήμαρχος αποκάλυψε κατά την τελετή των Θεοφανίων ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και θα υποβληθεί σε θεραπείες και έκτοτε έχει χειρουργηθεί για αφαίρεση του όγκου δίνοντας το «παρών» στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου, πέντε ημέρες μετά την επέμβαση.