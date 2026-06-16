Πνιγμοί στη θάλασσα: 357 νεκροί κάθε χρόνο στην Ελλάδα – SMS σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών

Η θερμοκρασία ανεβαίνει και όλο και περισσότεροι άνθρωποι γεμίζουν τις παραλίες. Ωστόσο, κάθε χρόνο καταγράφονται τραγικά περιστατικά με πνιγμούς στις θάλασσες μας.

Σοκαριστικά τα στοιχεία

Κατά μέσο όρο, 357 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από πνιγμό κυρίως σε παραλίες που δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες.

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-Το 70% των θυμάτων είναι άνδρες

-Το 80% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών.

-Το 64% των θανάσιμων ατυχημάτων γίνονται σε παραλίες που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης

-Ο μήνας με τα περισσότερους πνιγμούς είναι ο Ιούλιος

-Τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτή.

-Το 70% είναι Έλληνες και όχι τουρίστες

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-Κάθε χρόνο 10 παιδιά και έφηβοι χάνονται στη θάλασσα

Πρόληψη και ενημέρωση για να σωθούν ζωές

Στη νέα ενημερωτική εκστρατεία παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του οργανισμού «Safe Water Sports» Παναγιώτης Πασχαλάκης και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος περιλαμβάνεται η αποστολή sms μέσω της ΗΔΥΚΑ προς τα άτομα άνω των 60 ετών, με το οποίο θα εφιστάται η προσοχή κατά την κολύμβηση και η αποφυγή παραγόντων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των κολυμβητών.

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Παράλληλα, η καμπάνια αναπτύσσεται μέσω ενημερωτικών δράσεων σε ΚΑΠΗ και άλλους χώρους που επισκέπτονται συχνά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με στόχο η έγκυρη ενημέρωση να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.