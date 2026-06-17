ΗΠΑ: «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν ενήμερος για το περιεχόμενο της συμφωνίας με το Ιράν – Δεν ζήτησε ποτέ το πλήρες κείμενο»

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρούσε αδιάλειπτη επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης που διαμορφωνόταν μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι Times of Israel, επικαλούμενοι δηλώσεις των ίδιων αξιωματούχων στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, ο Νετανιάχου ενημερωνόταν διαρκώς για την πορεία των συνομιλιών και τα βασικά σημεία της υπό διαμόρφωση συμφωνίας.

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MOU IN SHORT



📌 1. Ceasefire

Immediate and permanent ceasefire across all fronts, including Lebanon, with both sides agreeing not to resume hostilities.



📌 2. Sovereignty

The U.S. and Iran agree not to interfere in each other’s internal affairs and to respect territorial…— Open Source Intel (@Osint613) June 17, 2026

«Μεγάλη επιτυχία» υπό προϋποθέσεις

Οι αμερικανικές πηγές ανέφεραν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θεωρούσε πως η συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική διπλωματική και στρατηγική επιτυχία, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί πλήρως και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, αναγνώριζαν ότι ο Νετανιάχου διατηρούσε επιφυλάξεις σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας και τις πιθανότητες επιτυχούς υλοποίησής της.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι απέρριψαν κατηγορηματικά δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που υποστήριζαν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν είχε λάβει γνώση του περιεχομένου της συμφωνίας.

Όπως υποστήριξαν, ακόμη και στην περίπτωση που ο Νετανιάχου δεν είχε στα χέρια του το πλήρες κείμενο του μνημονίου κατά τις τελευταίες ημέρες των διαβουλεύσεων, είχε ενημερωθεί επανειλημμένα για τις βασικές παραμέτρους, τους όρους και τις προβλέψεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Δεν ζήτησε ποτέ το πλήρες κείμενο»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν υπέβαλε ποτέ αίτημα να λάβει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι, παρά τις επιφυλάξεις του, δεν αμφισβήτησε τη σημασία μιας ενδεχόμενης επιτυχούς εφαρμογής της.

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Αντικρουόμενες πληροφορίες από το Channel 12

Οι δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων έρχονται σε αντίθεση με πρόσφατο ρεπορτάζ του Channel 12, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ δεν είχε λάβει επίσημη ενημέρωση για τους τελικούς όρους του μνημονίου κατανόησης.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι η ισραηλινή πλευρά είχε ζητήσει πρόσβαση στο κείμενο της συμφωνίας, ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να απέρριψε το αίτημα, εκφράζοντας φόβους για πιθανή διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών.

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Παρά τις αντικρουόμενες αναφορές, οι αμερικανικές πηγές επιμένουν ότι δεν υπήρξε ουσιαστικό κενό ενημέρωσης απέναντι στο Ισραήλ. Όπως τονίζουν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πλήρη εικόνα των βασικών όρων της συμφωνίας και παρακολουθούσε στενά την εξέλιξη των συνομιλιών καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.