Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας: Τα ποσοστά γεννήσεων μειώνονται δραματικά

Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά, με τους θανάτους να ξεπερνούν τις γεννήσεις και την Ελλάδα να έχει έναν από τους πιο γερασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός της χώρας προβλέπεται να περιοριστεί στα 9,5 εκατομμύρια το 2050 και να υποχωρήσει στα 8,1 εκατομμύρια μέχρι το 2100.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat ο δείκτης γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχωρήσει σε περίπου 1,3–1,4 παιδιά ανά γυναίκα, αρκετά κάτω από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού που είναι το 2,1.

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Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δείκτης γονιμότητας στη χώρα μας κυμαίνεται γύρω στο 1,25 ανά γυναίκα, απέχοντας πολύ από το 2,09 που είχε η χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Οικονομική ανασφάλεια

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών σε πρόσφατη μελέτη, αναδεικνύεται πως καθοριστικό ρόλο παίζει η οικονομική κατάσταση. Το 34% όσων δεν επιθυμούν παιδιά δηλώνει ότι δεν θα τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Το στεγαστικό πρόβλημα επιτείνει αυτή την ανασφάλεια, με το 41% των νέων να ζουν σε ενοίκιο, ποσοστό που εκτοξεύεται στο 48% για οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Μητέρες όλο και πιο αργά

Οι Ευρωπαίες αλλά και οι Ελληνίδες γίνονται μητέρες όλο και σε ποιο μεγάλη ηλικία, με μεγάλο ποσοστό να αποκτούν παιδιά μετά τα 35. Είναι ενδεικτικό πως στη χώρα μας το 2024, συνολικά είχαμε 22.880 γεννήσεις έγιναν από μητέρες στο ηλικιακό φάσμα 30-34 ετών, ενώ 17.662 γεννήσεις από μητέρες στο ηλικιακό φάσμα 35-39 ετών.

Απαιτούνται κίνητρα

Η έλλειψη κινήτρων και στήριξης εκ μέρους της Πολιτείας συμβάλλει δραματικά στη μείωση των γεννήσεων.Μην έχοντας άλλο τρόπο στήριξης, οι γυναίκες συχνά επιλέγουν να εργάζονται πολύ και όχι να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας.

Την ίδια ώρα η μεγαλύτερη ηλικία συνδέεται με την υπογονιμότητα, με αποτέλεσμα οι Ελληνίδες να δυσκολεύονται πολλές φορές να κάνουν έστω και ένα παιδί. Ζευγάρια με προβλήματα γονιμότητας συχνά καταφεύγουν σε Μεθόδους Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, χωρίς όμως να είναι δεδομένο πως θα αποκτήσουν παιδί.