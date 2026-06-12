Ιουλία Τσέτη: Η βράβευση από το ΕΒΕΑ επισφραγίζει 15 χρόνια επενδύσεων και εξωστρέφειας

Με μία ιδιαίτερα τιμητική διάκριση αναγνωρίστηκε στις αρχές του Ιουνίου το έργο της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Ιουλίας Τσέτη, η οποία βραβεύτηκε με το Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας κατά την τελετή απονομής των Βραβείων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των φαρμακοβιομηχανιών του Ομίλου, UNI-PHARMA και InterMed, στο ελληνικό επιχειρείν, καθώς και τη στρατηγική ηγεσία της επικεφαλής του, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια καθοδηγεί μια πορεία σταθερής ανάπτυξης με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα. Το βραβείο απένειμε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

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Όπως δήλωσε στον ευχαριστήριο λόγο της η Ιουλία Τσέτη, μεταξύ άλλων: «Η ηγεσία καλείται να συνδυάζει όραμα, ανθεκτικότητα, κοινωνική ευθύνη και ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο. Σε μια εποχή που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα, έχουμε ευθύνη να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό και κοινωνικό πρότυπο με περισσότερη συμπερίληψη, περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ανθρώπων μας. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα της ηγεσίας σήμερα».

Η Ιουλία Τσέτη αφιέρωσε το τιμητικό βραβείο στη μητέρα της, Σόνια Παπανικολάου Τσέτη, φαρμακοποιό, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, τιμώντας την πολύτιμη παρακαταθήκη της στην επιστήμη, την εργατικότητα και την κοινωνική προσφορά.

Η στρατηγική των επενδύσεων που άλλαξε την πορεία του Ομίλου

Η διάκριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Όμιλος, που περιλαμβάνει τις UNI-PHARMA, InterMed, UNIHERBO και Pharmabelle, έχει ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή του παρουσία, επενδύοντας συστηματικά στην έρευνα, την παραγωγή και την καινοτομία.

Στο πρόσφατο 2ο Αραβο-Ελληνικό Συνέδριο για την υγεία, ο Όμιλος Τσέτη είχε ισχυρή παρουσία και ουσιαστικές παρεμβάσεις, με την πρόεδρό του να απευθύνει χαιρετισμό κατά την έναρξη -καθώς ήταν μία από τους εμπνευστές του συνεδρίου πριν από 2 χρόνια, με την προσδοκία να εξελιχθεί σε έναν θεσμό που θα ενισχύει τις οικονομικές, εμπορικές, επιστημονικές και ερευνητικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και του αραβικού κόσμου.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «η υγεία, η γνώση και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν τη νέα κοινή γλώσσα συνεργασίας μεταξύ των λαών μας· μια γλώσσα που υπερβαίνει τα σύνορα, οικοδομεί εμπιστοσύνη και δημιουργεί διαρκή αξία για τις επόμενες γενιές».

Η Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός η ίδια, με μεταπτυχιακές σπουδές στις βιοεπιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και επίτιμη διδάκτορας της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της στην εγχώρια παραγωγή, την έρευνα και την καινοτομία. Μέσω των ισχυρών τμημάτων R&D των εταιρειών του Ομίλου και της στενής διασύνδεσής τους με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, έχει παράλληλα αναδείξει την αξία της εξωστρέφειας ως βασικού μοχλού ανάπτυξης.

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Αναλαμβάνοντας τα ηνία του Ομίλου το 2010, σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για την ελληνική οικονομία, η Ιουλία Τσέτη, αντί να ακολουθήσει μια στρατηγική περιορισμού δαπανών, επέλεξε την ενίσχυση των επενδύσεων, με αποτέλεσμα την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ. Στα χρόνια που ακολούθησαν δημιουργήθηκαν νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις, ιδρύθηκε η μονάδα εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UNIHERBO και επεκτάθηκαν οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Κύπρο, μέσω της εμπορικής εταιρείας Pharmabelle.

Σήμερα, τα προϊόντα του Ομίλου εξάγονται σε περισσότερες από 70 χώρες, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του ξεπερνά τους 700 εργαζόμενους. Παράλληλα, η ερευνητική δραστηριότητα παραμένει βασικός πυλώνας ανάπτυξης, με δεκάδες προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και περισσότερα από 120 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο ενεργητικό του.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της φαρμακευτικής έρευνας. Μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένες νεοφυείς επιχειρήσεις, ο Όμιλος αναπτύσσει εφαρμογές που επιταχύνουν τη διαδικασία ανακάλυψης νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ερευνητικών διαδικασιών.

Η αναγνώριση της επιχειρηματικής ηγεσίας της Ιουλίας Τσέτη από το ΕΒΕΑ έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς πολλών διακρίσεων για τον Όμιλο. Το 2022 είχε τιμηθεί και πάλι από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με το βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», το οποίο επέδωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. To 2023 στα Growth Awards που διοργάνωσε η Eurobank με την Grant Thornton, η UNI-PHARMA αναδείχθηκε Growth Winner ανάμεσα σε 8.000 επιχειρήσεις της χώρας, ως μία εκ των 6 με το σημαντικότερο αποτύπωμα ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Ένα χρόνο μετά, το 2024 η Ιουλία Τσέτη αναδείχθηκε «Woman of the Year» στην παγκόσμια έκθεση φαρμακοβιομηχανίας CPHI στο Μιλάνο, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις του κλάδου.

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Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η ίδια έχει συνδέσει το όνομά της με πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση και την έρευνα. Μέσω του Ιδρύματος Κλέων Τσέτης έχουν ήδη χορηγηθεί 51 υποτροφίες σε νέους επιστήμονες του χώρου της υγείας, ενισχύοντας την παραγωγή νέας γνώσης στην Ελλάδα.

Παράλληλα με την ανάπτυξη, για τον Όμιλο Τσέτη ο άνθρωπος βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, με τις εταιρείες του να έχουν πιστοποιηθεί για τέσσερις συνεχόμενες χρονιές ως Top Employer – αποτελώντας τις μόνες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη διάκριση μέχρι σήμερα.

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Η νέα διάκριση από το ΕΒΕΑ επισφραγίζει μια πορεία 15 ετών συνεχών επενδύσεων, διεθνούς ανάπτυξης και παραγωγικής αναβάθμισης, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Ομίλου Τσέτη ανάμεσα στις πλέον εξωστρεφείς και καινοτόμες δυνάμεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.