Καρδιά και καλοκαίρι: Πώς επηρεάζει η ζέστη τους καρδιοπαθείς – Οι κίνδυνοι και η σωστή αντιμετώπιση

Η καρδιακή συχνότητα αυξάνει κατά 10 σφύξεις το λεπτό για κάθε βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας του σώματός μας. Αυτό σημαίνει πως επιβαρύνεται το έργο της καρδιάς, κάτι που μπορεί να προκαλέσει καρδιακό επεισόδιο σε άτομα με καρδιοπάθεια.

Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος ακόμα και λίγο, ο οργανισμός μας με την εφίδρωση και την αγγειοδιαστολή προσπαθεί να το ψύξει. Η αγγειοδιαστολή οδηγεί σε πτώση της αρτηριακής πίεσης και σε ταχυκαρδία. Η πτώση της πίεσης και η ταχυκαρδία μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω το καρδιαγγειακό σύστημα που νοσεί.

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Πότε πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας

Σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία τα ύποπτα συμπτώματα που θα πρέπει να οδηγήσουν τους καρδιολογικούς ασθενείς στον γιατρό τους είναι τα εξής:

-Θωρακική δυσφορία που επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και ενδεχομένως αντανακλά στην πλάτη ή το χέρι (δηλωτικά στηθαγχικού πόνου).

-Δύσπνοια.

-Αδυναμία / Καταβολή δυνάμεων.

-Ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης/Σύγχυση.

-Αίσθημα παλμών/Ταχυκαρδία.

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-Κεφαλαλγία/Ζάλη.

Καρδιοπαθείς και καλοκαίρι: Οι συμβουλές των ειδικών

-Aποφυγή του ήλιου κατά τις ώρες υψηλής ακτινοβολίας 11.00-16.00.

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-Αποφυγή της βαριάς σωματικής εργασίας και της υπερβολικής άθλησης, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.

-Αποφυγή των πολύωρων ταξιδιών με αστικά μέσα συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια της υψηλής ζέστης.

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-Κατανάλωση άφθονων υγρών έως 1,5 – 2 λίτρα.

-Αποφυγή των μεγάλων γευμάτων.

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-Περιορισμός των οινοπνευματωδών ποτών όπως και των ποτών που περιέχουν πολλή καφεΐνη.

-Εάν η εφίδρωση είναι μεγάλη, προσθήκη αλατιού σε μικρές ποσότητες στη διατροφή για να εξισορροπηθεί η απώλεια ηλεκτρολυτών.

-Κατανάλωση άφθονων φρούτων και λαχανικών.

-Κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετά ντους με χλιαρό νερό.

-Τροποποίηση της αντιυπερτασικής αγωγής. Οι υπερτασικοί το καλοκαίρι χρειάζονται μικρότερες δόσεις φαρμάκων γιατί η πίεση μειώνεται με τη ζέστη.

-Τροποποίηση της αγωγής καρδιακής ανεπάρκειας. Αναπροσαρμογή της δοσολογίας φαρμάκων όπως τα διουρητικά και τα αγγειοδιασταλτικά γιατί υπάρχει ο κίνδυνος των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και της αφυδάτωσης.

-Κάθε καρδιοπαθής πρέπει οπωσδήποτε να έχει όλα τα απαραίτητα φάρμακα που χρειάζεται μαζί του, το όνομα και τα τηλέφωνα του γιατρού του, και τις απαραίτητες πληροφορίες για την πάθηση και την περίθαλψή του.