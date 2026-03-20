Αίγινα: Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τη διακοπή της σύμβασης με τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ για τη διακοπή της σύμβασης με τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην Αίγινα.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι «σχετικά με τη λύση και οριστική διακοπή της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με την Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) Αίγινας «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΠΕ», σημειώνονται τα εξής:

Στις 31.12.2025, ο νόμιμος εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ΜΧΑ υπέβαλε στις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ αίτημα διακοπής της από 30.7.2020 σύμβασης που είχε συνάψει με τον Οργανισμό και με ημερομηνία λήξης την 29.7.2026. Σε συνέχεια του προαναφερθέντος αιτήματος της ΜΧΑ, υπεγράφη και αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 16/1/2026, η λύση της σύμβασης, με ρητή πρόβλεψη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την εξυπηρέτηση των δικαιούχων για δύο μήνες ήτοι έως 20/03/2026, προκειμένου οι δικαιούχοι να ενταχθούν ομαλά σε αντίστοιχο πρόγραμμα άλλης ΜΧΑ ή ΜΤΝ.

Τα αναφερόμενα οικονομικά προβλήματα της ΜΧΑ αφορούν την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2019 έως και τον Ιούνιο του 2020, κατά την οποία η ΜΧΑ δεν διατηρούσε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς δεν διέθετε την απαιτούμενη εκ του νόμου βεβαίωση καλής λειτουργίας.

Προς τον σκοπό εξεύρεσης λύσης προς όφελος των δικαιούχων περίθαλψης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 16/03/2026 στα γραφεία της Διοίκησης, με συμμετέχοντες τους εκπροσώπους της ΜΧΑ και υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού, κατά την οποία συζητήθηκε η δυνατότητα άμεσης υποβολής αίτησης, συνοδευόμενης από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να συναφθεί εκ νέου σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στην πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ, το νεφρολογικό κέντρο διατύπωσε αρνητική πρόθεση, σύμφωνα με την από 18/3/2026 επιστολή του.

Ως εκ τούτου, ο ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε τόσο όλους τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς όσο και την αρμόδια Υ.Π.Ε. σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης με το Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού.

Για τους παραπάνω λόγους, εφεξής η εξυπηρέτηση των αιμοκαθαρόμενων ασθενών θα παρέχεται πλέον από το δίκτυο των συμβεβλημένων παρόχων που λειτουργούν Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.), καθώς και από τα Δημόσια Νοσοκομεία που διαθέτουν Μονάδες Τεχνητού Νεφρού. Το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης των δικαιούχων περίθαλψης σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μονάδες βρίσκονται στο Δήμο του Πειραιά.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα τακτικής αιμοκάθαρσης σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ενδεικτικά αναφέρονται το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο») ή σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδες Τεχνητού Νεφρού της περιοχής αρμοδιότητας ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Πειραιά, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού www.eopyy.gov.gr στην ενότητα ΠΟΛΙΤΕΣ, υπο-ενότητα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ.

Εναλλακτικά κι εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες ιατρικές ενδείξεις, μπορούν να μεταβούν σε πρόγραμμα περιτοναϊκής κάθαρσης που γίνεται κατ’ οίκον, η οποία επίσης αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ με μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένου, υπό την καθοδήγηση των ιατρών της εξειδικευμένης μονάδας περιτοναϊκής κάθαρσης του Νεφρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο», η οποία παρέχει φροντίδα, εκπαίδευση ασθενών και τακτική παρακολούθηση για τη μέθοδο της περιτοναϊκής κάθαρσης. Εκ του Οργανισμού».