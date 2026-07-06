Καιρός: Έρχεται καύσωνας με θερμοκρασίες ως 39 βαθμούς – Συναγερμός για κίνδυνο πυρκαγιάς, η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται στην χώρα τις επόμενες ημέρες χωρίς ωστόσο να φτάνει στα επίπεδα του καύσωνα που θα χτυπήσει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση καιρού. Το νέο σύστημα ακραίας ζέστης θα φέρει θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ιβηρική χερσόνησο και την Γαλλία, ενώ αναμένεται να κινηθεί και προς την Ιταλία φτάνοντας στην Ελλάδα αισθητά εξασθενημένο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, έντονη αλλά σχετικά φυσιολογική για την εποχή θα είναι η ζέστη στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες καθώς Θερμοκρασίες 37 με 38 βαθμών Κελσίου σε ηπειρωτικές περιοχές δεν αποτελούν κάτι ασυνήθιστο για τον Ιούλιο όμως η αίσθηση ζέστης θα είναι ψηλότερη σε σχέση με ότι βιώσαμε την προηγούμενη βδομάδα.

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Η εβδομάδα ξεκινά με θερμοκρασίες 32 έως 34 βαθμών Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, εξαιτίας του καταβατικού ανέμου.

Από την Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, καθώς τα μελτέμια θα αρχίσουν να εξασθενούν. Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να σημειωθούν ακόμη και 39 Κελσίου σε κάποιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Καιρός: Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην ελληνική ύπαιθρο και σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο είναι αυξημένος. τα μελτέμια θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ενώ στις Κυκλάδες και τα νότια της Κρήτης θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Οι ισχυρότερες εντάσεις αναμένονται στις Κυκλάδες, στο Καρπάθιο, στη νότια Κρήτη, στην Εύβοια, στην Αττική, στη Βοιωτία και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων, της υψηλής θερμοκρασίας και της έντονης ξηρασίας αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Το καλό νέο στο μέτωπο της πυρόσβεσης είναι το γεγονός ότι οι άνεμοι θα παρουσιάσουν βαθμιαία εξασθένηση μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού σήμερα

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

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Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

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Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

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Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.