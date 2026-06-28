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ΕΛΛΑΔΑ

«Flying Dolphin Athina»: Απαγόρευση απόπλου από την Αίγινα λόγω βλάβης

To πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια προς τον Πειραιά με 79 επιβάτες

«Flying Dolphin Athina»: Απαγόρευση απόπλου από την Αίγινα λόγω βλάβης
EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
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Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό υδροπτέρυγο «Flying Dolphin Athina» στο λιμάνι της Αίγινας, λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου του.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια προς τον Πειραιά, μεταφέροντας συνολικά 79 επιβάτες.

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Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον τελικό προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας

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