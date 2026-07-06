Παγκόσμια ημέρα φιλιού: Οι λόγοι για να φιλιέστε πιο συχνά

«Το φιλί ενώνει πιο πολύ απ’ το κορμί, γι’αυτό το αποφεύγουν οι πιο πολλοί». Και ίσως να είχε δίκιο ο σπουδαίος μας ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος. Έχετε όμως αναρωτηθεί ποτέ πόσο καλό κάνει το φιλί στην υγεία σας;

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού μάς υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα των φιλιών στη ζωή μας, είτε είναι ερωτικό φιλί σε σύντροφο, είτε είναι σε φίλο ή σε συγγενικό πρόσωπο. Αναδεικνύει τους συναισθηματικούς δεσμούς που μοιραζόμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

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Οι ορμόνες της ευτυχίας

Το φιλί ενεργοποιεί τον εγκέφαλο ώστε να απελευθερώσει ένα κοκτέιλ ουσιών που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Αυτές οι χημικές ουσίες περιλαμβάνουν την ωκυτοκίνη, την ντοπαμίνη και την σεροτονίνη, οι οποίες μας κάνουν να νιώθουμε ευφορία.

Διώχνει το άγχος

Τα φιλιά μειώνουν την κορτιζόλη, την ορμόνη του άγχους. Μειώνει την ανησυχία και υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα φιλί για να σας ηρεμήσει.

Κάνει καλό στην καρδιά

Διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Όταν τα αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται, η ροή του αίματος αυξάνεται, προκαλώντας άμεση μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Καίμε θερμίδες

Όταν χρησιμοποιούμε τους μύες του προσώπου για να φιληθούμε, αυτό μας βοηθάει να κάψουμε θερμίδες. Μπορείτε να κάψετε από 2 έως 26 θερμίδες ανά λεπτό, ανάλογα με το πόσο παθιασμένα είναι τα φιλιά.

Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα

Το φιλί μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα εκθέτοντάς σας σε νέα μικρόβια. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που φιλιούνται συχνά μοιράζονται την ίδια μικροχλωρίδα στο σάλιο τους και στη γλώσσα τους.

Πόσο καλά πάει η ερωτική σου ζωή;

Όσο πιο συχνά φιλάς, τόσο καλύτερη είναι η σεξουαλική και συναισθηματική επαφή με τον σύντροφο. Συχνά μέσα από το φιλί αξιολογείς ασυνείδητα αν ταιριάζετε.

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Είναι δωρεάν

Δεν είναι όλα τα φιλιά σεξουαλικά. Οι γονείς φιλούν τα παιδιά τους,οι φίλοι φιλιούνται στο μάγουλο για χαιρετισμό.Το φιλί είναι δωρεάν, είναι ένας τρόπος έκφρασης της στοργής και μια μορφή επικοινωνίας που μπορεί να ξεπεράσει τις λέξεις.

Φιλί για ρεκόρ γκίνες

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού ξεκίνησε να γιορτάζεται το 2013, όταν ένα ζευγάρι στην Ταϊλάνδη κατέγραψε το πιο μακροχρόνιο φιλί στην ιστορία, 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή και βέβαια κατέχει το ρεκόρ γκίνες.