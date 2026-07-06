Τσίπρας: “Δέσμευση η κατάργηση των Πανελλαδικών – Τέλος στους μισθούς αναξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών” (βίντεο)

Σε ερωτήματα πολιτών συνεχίζει να απαντάει ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω των social media, με την Παιδεία να βρίσκεται αυτή την φορά στο προσκήνιο.

Συγκεκριμένα, στη νέα του ανάρτηση, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ απαντά σε ερώτηση εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «να γίνει η γνώση αξία και η παιδεία δικαίωμα για όλες και όλους».

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Μάλιστα στην ανάρτησή του υπογραμμίζει πως «έχουμε επίσης δεσμευτεί για την κατάργηση των Πανελλαδικών».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Με ρωτάτε και σας απαντώ και συνεχίζουμε με έναν ακόμα βασικό πυλώνα της πολιτικής μας, τι θα κάνουμε για την παιδεία. Σε αντίθεση με ό,τι κάνει η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια, εμείς θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μας που αυτή τη στιγμή παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας. Έχουμε επίσης δεσμευτεί για την κατάργηση των Πανελλαδικών, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους».