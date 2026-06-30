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Απαγόρευση απόπλου για το πλοίο “ΑΘΗΝΑ” λόγω μηχανικής βλάβης στο δρομολόγιο Αίγινα – Πειραιάς

Οι επιβάτες πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Απαγόρευση απόπλου για το πλοίο “ΑΘΗΝΑ” λόγω μηχανικής βλάβης στο δρομολόγιο Αίγινα – Πειραιάς
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Απαγόρευση απόπλου αποφασίστηκε για το Ε/Γ-Υ/Γ «ΑΘΗΝΑ» Ν.Π. 9824 λόγω μηχανικής βλάβης κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από Αίγινα προς Πειραιάς, με 49 επιβάτες και 6 άτομα πλήρωμα.

Το πλοίο κατέπλευσε ασφαλώς στο λιμάνι του Πειραιά με ίδια μέσα. Επιβάτες οι οποίοι θα ταξίδευαν με το πλοίο πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

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