Άδωνις Γεωργιάδης από την Ροδόπη: «Αφήστε τους τώρα να φωνάζουν – Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε το παρών στις εργασίες που γίνονται στο Κέντρο Υγείας στις Σάπες Ροδόπης.

«Πριν λίγο επιθεώρησα τα έργα για την Ανακατασκευή από την αρχή του Κέντρου Υγείας στις Σάπες Ροδόπης» ανέφερε σε ανάρτησή του για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχε να μπει έστω μία βίδα από το 1988….σε 4 μήνες θα το εγκαινιάσουμε ολοκαίνουργιο….αφήστε τους τώρα να φωνάζουν. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο».