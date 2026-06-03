ΕΣΥ: Στον “αέρα” η προκήρυξη για 1.131 γιατρούς – Θα γίνουν σε διάστημα 4 μηνών

Ανοιχτή είναι πλέον η προκήρυξη για 1.131 θέσεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων σε δομές του ΕΣΥ σε Αττική και περιφέρεια γνωστοποίησε το πρωί της Τετάρτης, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Έχει αναστραφεί το κλίμα σε σχέση με προηγούμενες προκηρύξεις», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, τονίζοντας ότι «έχει αλλάξει το εργασιακό καθεστώς των γιατρών του ΕΣΥ, έχουμε αύξηση των αποδοχών, οριζόντια φορολόγηση εφημεριών, δυνατότητα ιδιωτικού έργου και αυτό έφερε πολλούς νέους γιατρούς να θέλουν να εργαστούν στο ΕΣΥ».

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Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι οι προσλήψεις αναμένεται να γίνουν σε ένα διάστημα τεσσάρων μηνών.

Την ίδια ώρα, επισήμανε τα 2.000 ευρώ επιπλέον του μισθού στην μετακίνηση, «ένα κίνητρο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αναγκαστικά το καλοκαίρι για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση του πληθυσμού στα νησιά μετακινούμε γιατρούς από την Αττική». Παράλληλα, επιβεβαίωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά από την 01/01/2027.

Ο κ. Θεμιστοκλέους διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τον Έμπολα, καθώς, όπως ανέφερε, κάνει κατά καιρούς εξάρσεις στην Αφρική. «Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τοπική επιδημία», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι «τις προηγούμενες φορές δεν είχαμε κανένα κρούσμα στην Ελλάδα». «Το παρακολουθούμε, αλλά δεν μας προκαλεί ανησυχία», επανέλαβε.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στον Έλληνα επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό, ο οποίος παραμένει στο Αττικόν, γνωστοποιώντας ότι είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει νοσήσει. «Διανύει το διάστημα της καραντίνας και μόλις ολοκληρωθεί, θα πάει σπίτι του», πρόσθεσε.