 Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Θάσο: Τιμή στον εποχικό πυροσβέστη Ανδρέα Ανδρεάδη

Στη Θάσο βρίσκεται από χθες Σάββατο η Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με κλιμάκιο της Πλεύσης Ελευθερίας, στο πλαίσιο πανελλήνιας περιοδείας για τα θέματα των πυρκαγιών, του περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας.

Σήμερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραβρέθηκε στο ετήσιο Μνημόσυνο του εποχικού πυροσβέστη Ανδρέα Ανδρεάδη, ο οποίος στις 29 Αυγούστου 2024, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα Λιμένα της Θάσου, λίγο πριν αναλάβει υπηρεσία.

«Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τον Ανδρέα Ανδρεάδη, έναν άνθρωπο που έφυγε πρόωρα από τροχαίο δυστύχημα, μετά από 37 ώρες συνεχούς υπηρεσίας ως εποχικός πυροσβέστης.

Είμαστε εδώ και είμαι εδώ για να τιμήσω τη μνήμη του, για να τιμήσω την αδελφή του, που συνεχίζει την ύπαρξή του και έχει γίνει μία από τους εποχικούς πυροσβέστες, για να τιμήσω τον αγώνα των εποχικών πυροσβεστών, με τον πρόεδρό τους και όλους τους εποχικούς πυροσβέστες, που βρίσκονται σήμερα εδώ, μαζί με τα παιδιά τους» ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή της από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Λιμένα της Θάσου όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση η κυρία Κωνσταντοπούλου σημειώνοντας ότι η σημερινή παρουσία παράλληλα με την τιμή στην μνήμη του Ανδρέα Ανδρεάδη, «είναι και υπόσχεση και δέσμευση […] την οποία έχουμε δώσει όλοι και όλες όσοι είμαστε σε αυτόν τον αγώνα: ότι δεν θα σταματήσουμε μέχρι να σταματήσει η αδιανόητη συνθήκη της εποχικότητας και μέχρι να στελεχωθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τους άξιους μάχιμους πυροσβέστες, που προσφέρουν χωρίς να αναγνωρίζονται».

«Τιμή στη μνήμη του Ανδρέα Ανδρεάδη. Ήταν ένας άνθρωπος στην ηλικία μας, ήταν ένας άνθρωπος που είχε τη ζωή μπροστά του, ήταν ένας άνθρωπος που προσέφερε με ανιδιοτέλεια και οφείλουμε να φροντίσουμε να είναι το τελευταίο θύμα μιας τέτοιας μεταχείρισης» κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αύριο Δευτέρα 25/8/25 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων, με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες, εκπροσώπους φορέων, κινημάτων και συλλογικότητες, για τα κρίσιμα θέματα του νησιού και για τα θέματα του νερού και του περιβάλλοντος.