Νέα πυρά Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: “Είναι πρωτοφανές να θέλεις να διαλύσεις την αντιπολίτευση, εξυπηρετεί σκοτεινά συμφέροντα”

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε το λόγο στην Βουλή μετά την επίσημη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς υπογραμμίζοντας ότι είναι ήττα για την δημοκρατία η διάλυση κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η ίδια εξέφρασε τη λύπη της για τη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς και έκανε ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα: «Λυπόμαστε που διαλύθηκε μια κοινοβουλευτική ομάδα της αντιπολίτευσης, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι κέρδος για τη Δημοκρατία [. . .] και πρέπει να προβληματίσει και τους πολίτες.

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Ποιοι είναι αυτοί και γιατί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης; Δύο είναι: Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται, που προσπαθούν, πάση θυσία, να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό, που ο ίδιος ξέρει ότι έχει καταρρεύσει, να τον αναστηλώσουν σαν μοναδικό, όπου μόνο αυτός υπάρχει και απέναντί του το χάος, και, ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν και συνδράμουν στο να ενισχύσουν ότι απέναντί του δεν υπάρχει τίποτα και κανείς;

Είναι αλγεινό αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι βαθύτατα αντιδημοκρατικό, από έναν πρώην πρωθυπουργό που παραβίασε και την εντολή του ως πρωθυπουργού και την εντολή του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ‘19 μέχρι το ‘23 και γι’ αυτό καταψηφίστηκε, και βεβαίως την αποστολή της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί αυτή την εντολή πήρε και το 2023.

Είναι πρωτοφανές να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων, και βέβαια του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη», κατέληξε η κα. Κωνσταντοπούλου.