Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τα συλλυπητήρια της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον ξαφνικό και απρόσμενο θάνατο του βουλευτή Ημαθίας και Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Σε ανάρτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου απηύθυνε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους φίλους, τους οικείους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος.

Η ίδια υπογράμμισε πόσο συγκλονιστικό και οδυνηρό είναι να χάνει κανείς έναν άνθρωπο τόσο πρόωρα, αναδεικνύοντας το μεγάλο κενό που αφήνει ο εκλιπών στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε την ανάγκη σεβασμού και συλλογικού πένθους για την απώλεια αυτή, καλώντας όλους να τιμήσουν τη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

