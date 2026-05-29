Κωνσταντοπούλου σε υποψήφιους Πανελληνίων: «Διεκδικήστε τα όνειρα σας και να προσέχετε τον εαυτό σας»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε μήνυμα στήριξης, δύναμης και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα.

Με ανάρτησή της, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τους εύχεται «καλή επιτυχία, καλή δύναμη, αντοχή, με πείσμα κι αισιοδοξία». Όπως σημειώνει, «σε αυτή την σημαντική στιγμή της ζωής σας, βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας».