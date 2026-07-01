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ΔΙΕΘΝΗ

Βενεζουέλα: Το φαινόμενο που “έβαψε” κόκκινο τον ουρανό μετά τον φονικό σεισμό – Δυστοπικές εικόνες (βίντεο)

Η επιστημονική εξήγηση

Βενεζουέλα: Το φαινόμενο που “έβαψε” κόκκινο τον ουρανό μετά τον φονικό σεισμό – Δυστοπικές εικόνες (βίντεο)
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Συγκλονίζουν οι απόκοσμες εικόνες που έρχονται από το Καράκας της Βενεζουέλας και δείχνουν τον ουρανό να έχει “βαφτεί” κόκκινος λίγες ημέρες μετά τον διπλό φονικό σεισμό.

Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν την 24η Ιουνίου τη Βενεζουέλα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 2.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό, και έχει αφήσει πίσω κάπου 10.500 τραυματίες.

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Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες άλλοι –50.000, εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη– εξακολουθούν να αγνοούνται.

Κι ενώ η αγωνία για τους αγνοούμενους είναι στα ύψη και οι κάτοικοι συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια ακόμα και με γυμνά χέρια, ο κατακόκκινος ουρανός στο Καράκας προκάλεσε νέα ανησυχία.

Ωστόσο, υπάρχει επιστημονική εξήγηση για τον κόκκινο ουρανό στη Βενεζουέλα. Πρόκειται για τη σκέδαση Rayleigh, που σε συνδυασμό με τη σκόνη της Σαχάρας δημιούργησε αυτές τις δυστοπικές εικόνες.

Κατά το φαινόμενο Rayleigh το φως σκεδάζεται από σωματίδια πολύ μικρότερα από το μήκος κύματός του, όπως τα μόρια της ατμόσφαιρας.

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Αξίζει να σημειωθεί πως η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά την τραγωδία. Κατά τον συντονιστή του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο, 27 χώρες έστειλαν πάνω από 40 ομάδες διασωστών· επιχειρούν «πάνω από 2.000 διασώστες και άλλοι στο πεδίο, με πάνω από 160 σκυλιά» ειδικευμένα στον εντοπισμό παγιδευμένων.

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