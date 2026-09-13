Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: «Σας αφήνουμε στο γήπεδο του ψεύδους και της τοξικότητας»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς στις επικρίσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις προτάσεις που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπερασπίστηκε τις θέσεις του κόμματός του και απέρριψε την κυβερνητική κριτική περί υποσχέσεων πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς επαρκή κοστολόγηση.

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«Ο κ. Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί», δήλωσε, κατηγορώντας τον ότι αντιμετωπίζει όλους τους πολιτικούς με βάση τις προεκλογικές δεσμεύσεις και την κυβερνητική πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η αναφορά στις δεσμεύσεις του 2018

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση του ΦΠΑ.

Κατά τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση κινήθηκε τελικά προς την αντίθετη κατεύθυνση, καθώς εφάρμοσε τον συγκεκριμένο ασφαλιστικό νόμο και διατήρησε τον ΦΠΑ σε υψηλά επίπεδα.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο ΦΠΑ μετατράπηκε σε εργαλείο αύξησης των κρατικών εσόδων και διασφάλισης της κερδοφορίας των ολιγοπωλίων, με το κόστος να μεταφέρεται στην κοινωνία.

Πρώτη κατοικία, δάνεια και εργασία

Απαντώντας ειδικότερα στη συζήτηση για το κόστος του προγράμματος, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας, η ρύθμιση των δανείων των καλόπιστων οφειλετών και η μείωση των ωρών απασχόλησης δεν επιβαρύνουν δημοσιονομικά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, κατά την οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπερασπίστηκε την κοστολόγηση των μέτρων του.

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος κατηγόρησε παράλληλα την κυβέρνηση ότι έχει ως βασικές προτεραιότητες την εξυπηρέτηση των funds και τη διατήρηση ενός παραγωγικού μοντέλου που στηρίζεται, όπως είπε, στη χαμηλή παραγωγικότητα και τη φθηνή εργασία.

Αναφέρθηκε επίσης στο εισόδημα των συνταξιούχων, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί στον απολογισμό της πως κατά τη διάρκεια της θητείας της υπήρξε μείωση του πραγματικού τους εισοδήματος.

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«Οι πολίτες πληρώνουν τον λογαριασμό»

Ο Κώστας Τσουκαλάς αντέστρεψε την κυβερνητική κατηγορία για το ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος των εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ.

Όπως υποστήριξε, οι πολίτες είναι εκείνοι που ήδη πληρώνουν «τον λογαριασμό» για τη διαχείριση της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για διαφθορά και εκτεταμένη χρήση απευθείας αναθέσεων υπό την ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου.

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Κλείνοντας τη δήλωσή του, απευθύνθηκε προσωπικά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο:

«Κύριε Μαρινάκη, σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και της τοξικότητας».

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«Η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.