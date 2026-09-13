Κολωνός: ΙΧ φαίνεται να περνά με κόκκινο και συγκρούεται με μηχανάκι – Βίντεο

Τη στιγμή μιας σφοδρής σύγκρουσης ανάμεσα σε αυτοκίνητο και μηχανάκι στον Κολωνό κατέγραψε κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ ταξί.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/9), στις 16:18, στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Τριπόλεως.

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Το βίντεο από την κάμερα του ταξί

Στην καταγραφή φαίνεται το μηχανάκι να διασχίζει κάθετα τη διασταύρωση, ενώ ο φωτεινός σηματοδότης που διακρίνεται για την πορεία του εμφανίζεται να είναι πράσινος.

Την ίδια στιγμή, ένα ΙΧ εισέρχεται στη διασταύρωση και συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το δίκυκλο. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο αναβάτης εκτινάσσεται και πέφτει στο οδόστρωμα.

Με βάση όσα διακρίνονται στο βίντεο, προκύπτει η ένδειξη ότι το αυτοκίνητο ενδέχεται να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Οι ακριβείς συνθήκες και οι ευθύνες για το τροχαίο θα αποσαφηνιστούν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Δείτε το βίντεο:

Κατέβηκαν από το ταξί για να βοηθήσουν τον αναβάτη

Ο κάτοχος της κάμερας ανέφερε ότι, αμέσως μετά τη σύγκρουση, τόσο ο ίδιος όσο και ο πελάτης που μετέφερε κατέβηκαν από το ταξί και έσπευσαν κοντά στον τραυματισμένο οδηγό.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο αναβάτης είχε χτυπήσει στο κεφάλι και αιμορραγούσε.

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Κατά την ίδια μαρτυρία, η οδηγός του αυτοκινήτου, ηλικίας περίπου 25 ετών, υποστήριζε ότι δεν είχε περάσει με κόκκινο.

Η διευκρίνιση για την επεξεργασία του βίντεο

Ο κάτοχος του υλικού διευκρίνισε ότι η αρχική λήψη προέρχεται από την κάμερα του ταξί. Όπως ανέφερε, κατά την επεξεργασία του αρχείου ενεργοποιήθηκε κατά λάθος λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης.

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Το βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για τη διερεύνηση του τροχαίου.